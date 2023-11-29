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Отели в Софии, Болгария

коммерческая недвижимость
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2 объекта найдено
Отель с ванной в София, Болгария
Отель с ванной
София, Болгария
Площадь 1 260 м²
KVADRAT REAL ESTATE предлагает к продаже уникальную недвижимость с исторической ценностью …
€2,60 млн
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Отель 11 комнат в Район Софии (Столична), Болгария
Отель 11 комнат
Район Софии (Столична), Болгария
Комнаты 11
Площадь 1 400 м²
Agency Square presents to your attention a furnished, operating with regular customers hot…
€949,999
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