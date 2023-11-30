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Коммерческая недвижимость в Слатина, Болгария

3 объекта найдено
Коммерческая в Район Софии (Столична), Болгария
Коммерческая
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 4 867 м²
Престижный участок земли по выгодной цене, расположенный на бульваре Брюсселя. возле аэропор…
€2,30 млн
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Коммерческая в Район Софии (Столична), Болгария
Коммерческая
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 4 252 м²
Bestay Property представляет регулируемую землю площадью 4252 м ², расположенную в Софии, Ис…
€2,50 млн
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Коммерческая с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Район Софии (Столична), Болгария
Коммерческая с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 737 м²
Bestay Property представляет объект для офиса или магазина, который расположен на бульваре "…
€1,20 млн
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