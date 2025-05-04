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Долгосрочная аренда пентхаусов в Юго-восточном регионе, Бразилия

Рио-де-Жанейро
8
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro
8
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8 объектов найдено
Пентхаус 2 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус 2 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 2
Площадь 175 м²
2-спальный пентхаус в Ипанеме с балконом Он расположен в Ипанеме между Лагоа и пляжем, ближ…
$3,887
в месяц
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Пентхаус 4 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 385 м²
Количество этажей 3
Роскошный пентхаус с 4 люксами в Ипанеме и невероятными видами Роскошный пентхаус площадью …
$6,361
в месяц
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Пентхаус 4 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 467 м²
Дуплекс пентхаус для долгосрочной аренды 4 спальни в Ипанема полу меблированный Откройте дл…
$11,485
в месяц
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Пентхаус 3 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 340 м²
Количество этажей 3
Долгосрочный отремонтированный пентхаус триплекс в Ипанеме с видом на море и бассейном Прек…
$10,601
в месяц
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Пентхаус 3 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 259 м²
Количество этажей 2
Этот великолепный пентхаус расположен в самом сердце великолепного и динамичного района Ипан…
$6,162
в месяц
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Пентхаус 6 спален в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус 6 спален
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Откройте для себя великолепие Рио-де-Жанейро в нашем изысканном пентхаусе, доступном для аре…
$10,601
в месяц
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Пентхаус 5 спален в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус 5 спален
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 500 м²
Захватывающий 5-спальный пентхаус-триплекс для аренды в Ипанеме с бассейном и сауной с видом…
$4,612
в месяц
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Пентхаус 6 спален в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус 6 спален
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 650 м²
Исключительный триплекс из 6 люксов с частным бассейном и двумя большими террасами на длител…
$8,834
в месяц
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