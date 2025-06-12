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Кондо в Рио-де-Жанейро, Бразилия

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1 объект найдено
Кондо 7 комнат в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Кондо 7 комнат
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 98 м²
Этаж 15/22
Удачное расположение в горячей точке Барра-да-Тижука, рядом с захватывающими многокилометров…
$283,691
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Параметры недвижимости в Рио-де-Жанейро, Бразилия

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