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Виллы в Regiao Imediata de Sao Paulo, Бразилия

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2 объекта найдено
Вилла в Regiao Imediata de Sao Paulo, Бразилия
Вилла
Regiao Imediata de Sao Paulo, Бразилия
Количество спален 4
Площадь 350 м²
Дом расположен в зоне «золотого треугольника» самой престижной зоны Алгарве  в тихом зеленом…
$1,12 млн
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Вилла в Regiao Imediata de Sao Paulo, Бразилия
Вилла
Regiao Imediata de Sao Paulo, Бразилия
Количество спален 2
Площадь 104 м²
Новая вилла с 2 спальнями, общей площадью 109 кв.м., парковкой, садом и террасой, в комплек…
$442,544
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Параметры недвижимости в Regiao Imediata de Sao Paulo, Бразилия

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