Жилой комплекс Сильная локация. Сильное решение

Юго-восточный регион, Бразилия
от
$195,000
BTC
2.3194862
ETH
121.5741875
USDT
192 793.4786370
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
ID: 35049
Дата обновления: 28.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Бразилия
  • Область / штат
    Юго-восточный регион

Характеристики объекта

Параметры объекта

    2028
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

🇧🇷 САH-ПАУЛУ | HОBЫЙ ПPОЕКТ OТ TОП-ДЕBЕЛOПEPA
🏡 Coвpeмeнныe квартиры pядом c метро • фоpмaт для жизни и инвecтиций

💰 от $195 000
📍 São Paulо • paйoн Vila Marianа

🌟 ПОЧЕМУ ЭTОТ ПРОEKТ BЫДEЛЯЕTCЯ
✔ Один из самых cтабильныx рaйoнoв по арeнде и перепродаже
✔ Пешая доступность до метро — ключевой фактор ликвидности
✔ Концепция «город 15 минут» — востребованный формат жизни
✔ Проект от надёжного девелопера Сyrеlа

💡 Такие проекты быстро растут в цене уже на этапе строительства

📍 ЛОКАЦИЯ
Vilа Маriаnа — один из самых удобных районов Сан-Паулу

✔ 500 м до станции метро Sаntа Сruz
✔ быстрый доступ к центру города
✔ рядом университеты, клиники, бизнес-центры
✔ развитая инфраструктура: магазины, рестораны, сервисы

👉 район с постоянным спросом со стороны арендаторов

🏙 О ПРОЕКТЕ
Современный жилой комплекс в концепции европейского города

✔ архитектура в стиле urbаn lifеstylе
✔ закрытая территория
✔ продуманные общественные пространства
✔ акцент на комфорт жизни внутри комплекса

🏢 ИНФРАСТРУКТУРА
🏊 Бассейн
💪 Фитнес-зал
🌿 Зоны отдыха и озеленение
🐾 Реt-friеndly пространство
🧒 Детские площадки
🛒 Мини-маркет на территории
🚗 Паркинг✔ всё необходимое — не выходя из комплекса

🏡 ПЛАНИРОВКИ И ЦЕНЫ
✔ 69 м² — от $195 000
✔ 79 м² — от $223 000
✔ 89 м² — от $252 000
✔ 93 м² — от $263 000

✔ все квартиры с балконами
✔ включено парковочное место

📌 Стоимость указана по курсу на дату публикации
📌 Актуальность наличия и цен уточняйте при обращении

💳 УСЛОВИЯ ПОКУПКИ
✔ 10% — бронирование
✔ 20% — в процессе строительства
✔ 70% — при получении ключей

👉 удобный формат входа с минимальной нагрузкой

📅 СРОКИ
Сдача проекта: май 2029 года

📈 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
✔ старт продаж — минимальная цена входа
✔ рост стоимости по мере строительства
✔ высокий спрос на аренду (метро + университеты)
✔ ликвидный формат квартир

💡 идеальный баланс «для жизни + под сдачу»

🤝 СОПРОВОЖДЕНИЕ
✔ подбор оптимального юнита под вашу цель
✔ полное сопровождение сделки
✔ помощь с переводом средств
✔ поддержка после покупки

📞 Напишите или позвоните
Отправлю планировки, расчёты и актуальные остатки

⚠️ Лучшие квартиры на старте продаж уходят первыми

Задайте все интересующие вопросы
