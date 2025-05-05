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Жильё в Хасселте, Бельгия

1 объект найдено
Вилла 10 комнат в Vliermaal, Бельгия
Вилла 10 комнат
Vliermaal, Бельгия
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 815 м²
Количество этажей 3
Большая вилла (814 м2) с прудом, бассейном, домиком с сауной у бассейна, отдельной студией, …
$1,38 млн
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Параметры недвижимости в Хасселте, Бельгия

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