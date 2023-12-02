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Жильё в Фландрия, Бельгия

1 объект найдено
Квартира 8 комнат с лифтом, с террасой, с сауной в Фландрия, Бельгия
Квартира 8 комнат с лифтом, с террасой, с сауной
Фландрия, Бельгия
Комнаты 8
Площадь 604 м²
Бельгия г. Маасейк, провинция Лимбург, восточная часть Фландрии Престижный…
€1,51 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в Фландрия, Бельгия

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