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Дома с гаражом в Слободском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Дом в Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 123 м²
Продается дом в живописном месте с баней у истока Неман! Кирпичный дом с мансардным этажом, …
$31,883
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Параметры недвижимости в Слободском сельском Совете, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
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