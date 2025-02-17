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Жилой квартал Minsk World Квартал Евразия

Минск, Беларусь
Продано или не актуально
9
ID: 507
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 15.09.2023

Местонахождение

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  • Страна
    Беларусь
  • Город
    Минск

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс

О комплексе

Квартал расположен в центральной части Minsk World. Архитектурный ансамбль квартала состоит из восьми жилых домов, строительство которых уже полностью завершено. На безопасной прилегающей территории достраивается детский сад № 580 на 230 мест. Уже обустроены красочные детские городки и площадки для занятий воркаутом, есть стадион для командной игры в баскетбол и теннисный корт. В шаговой доступности возводится Международный финансовый центр, ТРЦ Avia Mall с прямым спуском в один из вестибюлей станции метро «Аэродромная», открытие которой запланировано на 2023 год.

Местонахождение на карте

Минск, Беларусь
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