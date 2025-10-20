Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Азербайджан
  3. Земельные участки

Земельные участки в Азербайджане

1 объект найдено
Участок земли в Гачраш, Азербайджан
Участок земли
Гачраш, Азербайджан
Площадь 20 000 м²
Продаётся земельный участок в Губе. Площадь 2 га. Назначение: жилая застройка. Отличное и…
$1,66 млн
Частный продавец
Языки общения
Русский
