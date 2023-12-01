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Дома в Bezirk Hollabrunn, Австрия

2 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Gemeinde Haugsdorf, Австрия
Дом 4 комнаты
Gemeinde Haugsdorf, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 226 м²
€100,000
в месяц
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Дом 7 комнат в Haugsdorf, Австрия
Дом 7 комнат
Haugsdorf, Австрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 231 м²
Отдельный дом; Жилая площадь дома ок. 231м2, частично подвал, ПЛЮС ок. 446m2 Nfl. аутбилдинг…
€240,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Bezirk Hollabrunn, Австрия

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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