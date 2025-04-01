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Квартиры с бассейном в Квинсленд, Австралия

Брисбен
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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Голд-Кост, Австралия
Квартира 2 комнаты
Голд-Кост, Австралия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 25
Explore the charm of Northcliffe, a beachside neighbourhood renowned for its tranquil ambien…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Квинсленд, Австралия

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с садом
с видом на горы
с видом на море
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