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Квартиры в Квинсленд, Австралия

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3 объекта найдено
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, в центре города в Брисбен, Австралия
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, в центре города
Брисбен, Австралия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Этаж 18/21
Жизнь менее обычная Ruby Ruby - коллекция роскошных резиденций, предлагающих непревзойденну…
€1,24 млн
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Пентхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Брисбен, Австралия
Пентхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Брисбен, Австралия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Этаж 19/20
Погрузитесь в захватывающие дух виды, изысканный дизайн и непревзойденную элегантность. Обши…
€3,21 млн
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Брисбен, Австралия
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Брисбен, Австралия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 10/20
Жизнь менее обычная Ruby Ruby - коллекция роскошных резиденций, предлагающих непревзойденну…
€512,767
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Параметры недвижимости в Квинсленд, Австралия

с видом на горы
недорогая
элитная
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