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Квартиры в Мельбурн, Австралия

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1 объект найдено
Квартира 4 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на горы в Мельбурн, Австралия
Квартира 4 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на горы
Мельбурн, Австралия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 185 м²
Этаж 13/21
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К #MALVERNCOLLECTIVE Поднявшись над фирменными зданиями наследия и воротами…
€1,70 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в Мельбурн, Австралия

с видом на горы
недорогая
элитная
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