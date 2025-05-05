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Жильё в Greater Brisbane, Австралия

1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Greater Brisbane, Австралия
Квартира 2 комнаты
Greater Brisbane, Австралия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 10/20
A Life Less Ordinary Ruby Ruby a collection of luxury residences offering an unrivalled l…
$559,000
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Параметры недвижимости в Greater Brisbane, Австралия

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