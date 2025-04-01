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Квартиры с видом на горы в Австралии

Брисбен
3
Квинсленд
4
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2 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Мельбурн, Австралия
Квартира 4 комнаты
Мельбурн, Австралия
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 185 м²
Этаж 13/21
JOIN THE #MALVERNCOLLECTIVE Rising above the signature heritage buildings and gateway Mel…
$1,85 млн
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Пентхаус 5 комнат со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Брисбен, Австралия
Пентхаус 5 комнат со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Брисбен, Австралия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Этаж 19/20
Immerse yourself in breathtaking views, exquisite design and unrivaled elegance. Expansive p…
$3,50 млн
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