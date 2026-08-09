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Магазины в Северной Албании, Албания

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1 объект найдено
AMBIENT BIZNESI PËR SHITJE – EKSKLUZIVITET I B99 GROUP в Община Шкодер, Албания
AMBIENT BIZNESI PËR SHITJE – EKSKLUZIVITET I B99 GROUP
Община Шкодер, Албания
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
Эксклюзивность группы B99Эксклюзивная бизнес-среда, расположенная в самом центре города, пре…
Цена по запросу
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