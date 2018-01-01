Victory United doo

Наш офис расположен в Доброте, недалеко от Котора. Кроме того, у нас множество надежных партнеров во всех регионах Черногории и других странах.
Наши высококлассные юристы предоставят вам полный спектр услуг.
Наши услуги включают в себя:
-продажи
-консультации
-финансовые консультации
-техническое обслуживание
-аренду
У нас также есть рекомендации специалистов в области страхования, дизайна интерьеров, архитектуры и строительства.
Представительство нашей компании находится в городе Бар (ул.Борска 4)- столица туризма и главного морского порта страны. Наша компания осуществляет свою деятельность с 2007 года, представляет собой небольшую команду единомышленников. Каждый из которых подходит к осуществлению проекта профессионально не зависимо от того какой масштаб он принимает. Мы всегда готовы идти навстречу нашим клиентам и партнерам что бы добиться взаимовыгодных инвестиций. Все что вы желаете получить вы сможете сделать благодаря профессионалам нашей компании. Наша компания всегда ориентируется на желание наших клиентов и партнеров, для этого мы предоставляем им все необходимые услуги с первого контакта и до момента осуществления сделки. Все виды административных и технических задач мы решаем сами при этом информируя вас о проделанной нами работе. Наша компания занимается продажей недвижимости, сдачей недвижимости в аренду на туристической основе и долгосрочном проживании. Для наших партнеров мы формируем туристические корпоративные пакеты. Мы всегда рады сотрудничать с вами и воплотить вашу мечту «с видом на море» в реальность!
IM Property Group - специалист по недвижимости и консультант по инвестициям в недвижимость. Мы осуществляем поиск, продвижение и управление инвестициями и покупкой недвижимости в Черногории. Наш обширный опыт работы более 12 лет и широкий спектр услуг гарантируют, что мы лучше всего консультируем наших клиентов по транзакциям любой сложности и размера.