  1. Realting.com
  2. Агентства
  3. Rook estate

Rook estate

Египет, Каир
;
Оставить заявку
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
Языки общения
English, Deutsch, Türkçe
Веб-сайт
Веб-сайт
rookestate.net/
Об агентстве

Rook Estate - Вдохновленный видением, управляемый качеством

Rook Estate - это дальновидная компания, предлагающая услуги в сфере недвижимости, туризма и дизайна интерьера в Египте. Мы создаем современные, устойчивые пространства, которые отражают как международные стандарты, так и уникальную культурную самобытность Египта.

Наш фокус:
Качественная недвижимость в престижных местах
- Индивидуальный опыт туризма
Современный дизайн с местным характером

Обладая опытом в различных секторах и страстью к совершенству, Rook Estate является вашим партнером для умных и стильных инвестиций в Египте.

Услуги

Наш фокус:
Качественная недвижимость в престижных местах
- Индивидуальный опыт туризма
Современный дизайн с местным характером

Обладая опытом в различных секторах и страстью к совершенству, Rook Estate является вашим партнером для умных и стильных инвестиций в Египте.

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 15:22
(UTC+3:00, Africa/Cairo)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
Наши агенты в Египте
Yasin achmad
Yasin achmad
17 объектов
Агентства рядом
Palma Group Developer
Египет, Gamsha
Жилая недвижимость 13
Palma Group Hotels and Developments - датско-египетская компания, расположенная в Хургаде. Первый проект недвижимости был начат в 2005 году, начиная с Palma Resort. Стремясь к устойчивому развитию и уникальной архитектуре, компания продолжает распространять инновации и укреплять лояльност…
Оставить заявку
Hurghadians Property
Египет, Красное Море
Год основания компании 2015
Новостройки 2 Жилая недвижимость 27
Известное агентство недвижимости Hurghadians Property предлагает вам широкий выбор недвижимости в Хургаде, Сахл-Хашише, Эль-Гуне, Макади и Сома-Бей. Мы гордимся тем, что смогли завоевать безукоризненную репутацию, работая как с застройщиками, так и индивидуальными покупателями на всем побере…
Оставить заявку
KIKO for Investment and Real Estate
Египет, Хургада
Год основания компании 2008
Жилая недвижимость 103 Долгосрочная аренда 8
НЕДВИЖИМОСТЬ НА ПОБЕРЕЖЬЕ КРАСНОГО МОРЯ C ДОХОДНОСТЬЮ ДО 40+%! KIKO REAL ESTATE – ВАШ НАДЁЖНЫЙ ПАРТНЁР! 16 лет на рынке недвижимости Хургады и провинции Красное Море! 3.000+ успешных сделок! Работаем только с проверенными Застройщиками. Компании-партнеры проходят тщательную проверку проек…
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Языки общения
English, Русский
PRO VIP
Deals On Seas - عقارات عالبحر
Египет, Гиза
Год основания компании 2007
Жилая недвижимость 10 Коммерческая недвижимость 1 Краткосрочная аренда 1
Deals On Seas specializes in the management of residential, commercial and multi-family buildings, as well as the maintenance of residential and commercial real estate. We are dedicated to managing, protecting and maximizing the potential of property assets. Our mission is to manage real es…
Оставить заявку
Realting.com
Перейти