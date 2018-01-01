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Riga Brokers

Mākoņu iela 1
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Riga Brokers
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2023
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Описание

Рижские брокеры были созданы в январе 2023 года. Наше портфолио состоит из различных типов недвижимости. Наше намерение состоит в том, чтобы предложить инвестиционную недвижимость на этом сайте.

Наши агенты в Латвии
Ivars Rubenis
Ivars Rubenis
1 объект
Агентства рядом
Silver Fox
18 объектов

Коммерческая недвижимость и жилая недвижимость премиум класса в Латвии. Компания начала свою работу в 2004 году, с самого начала специализируясь исключительно на продажах и решениях в сфере коммерческой недвижимости. Сегодня мы предлагаем Вам как объекты коммерческой недвижимости, так и жилую недвижимость премиум класса. Мы работаем как с широко известными на рынке объектами, так и с предложениями, которых нет в публичном доступе.

Наши преимущества:

обширная база предлагаемых объектов, которых нет в общем доступе; активный участник рынка недвижимости с 2004 года; широкая сеть отраслевых контактов в Латвии и за рубежом; оперативность в работе, опыт в решении сложных задач и нахождение не стандартных решений; полное сопровождение сделки.
CAPITAL PROPERTY EU
512 объектов

Capital Property EU — ваш надежный и профессиональный партнер на рынке недвижимости.

Более 3000 актуальных объектов недвижимости в Риге и Юрмале; Индивидуальный подбор недвижимости в любом установленном бюджете; Конфиденциальные и люкс-объекты недвижимости; Инвестиционная недвижимость; Эксклюзивное представительство новых проектов в Юрмале.

Мы обеспечиваем нашим клиентам наивысшее качество услуг, надежность и индивидуальный подход. Cохранитe наши контакты — мы обязательно вам пригодимся.

Mercury Group Latvia
992 объекта
Компания Mercury Group была основана в 2000 году как агентство по аренде апартаментов для отпуска. В это же время мы развивали сегмент продаж недвижимости в Латвии как для местных жителей, так и для нерезидентов. С 2008 года компания вышла на новый уровень, а именно в сегмент недвижимости премиум-класса для нерезидентов. Покупка, аренда, недвижимость для инвестиций и управление имуществом на территории Латвии — основные направления нашей деятельности в этот период. Собрав обширную партнерскую и клиентскую базу, в 2014 году Mercury Group выходит на мировой рынок. С помощью нашей опытной команды специалистов становится возможным приобретение и инвестиции в элитную недвижимость не только в Латвии, но и в любой стране мира.
VIP Real
12 объектов

Компания “VIP Real” была основана в 2004 году и имела название «MC Real», но с учетом работы с объектами недвижимости только премиум-класса в 2015 году мы произвели ребрендинг и сменили название на «VIP Real». Сосредоточив свою деятельность только на элитной недвижимости курортного города Юрмала, мы накопили большой опыт сделок и завоевали репутацию надежного делового партнера на рынке. В связи с этим, мы активно развиваем направление продажи коммерческой недвижимости, а также продажи недвижимости в Риге. И на данный момент, можем предложить своим клиентам следующий спектр услуг:

Продажа/покупка и аренда недвижимости в Юрмале и Риге, Продажа/покупка коммерческой и инвестиционной недвижимости в Юрмале и Риге, Развитие проектов недвижимости, Юридические сопровождение сделок и оформление ВНЖ.

Репутация и доброе имя компании дает нам существенное преимущество над конкурентами и значительно расширяет круг потенциальных клиентов. Поэтому мы дорожим своим именем и всегда учитываем то, что одной из главных ценностей делового человека является время. Потенциальным клиентам мы предоставляем только достоверную информацию о реальных объектах, делаем это оперативно, в максимально сжатые сроки.

В 2017 году компания “VIP Real” получила международную награду HOMES OVERSEAS RUSSIAN AWARDS 2017, как лучшее агентство по недвижимости, действующее в Латвии.

В своей деятельности “VIP Real” руководствуется принципами высокого профессионализма, доверия и порядочности. Наша компания гарантирует обеспечить индивидуальный подход к каждому клиенту, мы оказываем только те услуги, в которых хорошо разбираемся и являемся специалистами.  Команда из наших сотрудников-профессионалов всегда рада Вам помочь.

Mercury Group
12 462 объекта

Компания Mercury Group была основана в 2000 году как агентство по аренде апартаментов для отпуска. В это же время мы развивали сегмент продаж недвижимости в Латвии как для местных жителей, так и для нерезидентов.

С 2008 года компания вышла на новый уровень, а именно в сегмент недвижимости премиум-класса для нерезидентов. Покупка, аренда, недвижимость для инвестиций и управление имуществом на территории Латвии — основные направления нашей деятельности в этот период.

Собрав обширную партнерскую и клиентскую базу, в 2014 году Mercury Group выходит на мировой рынок. С помощью нашей опытной команды специалистов становится возможным приобретение и инвестиции в элитную недвижимость не только в Латвии, но и в любой стране мира.

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