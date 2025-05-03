В 2021 году команда профессионалов в сфере недвижимости создала новое, современное агентство «ПроКвартал».
Мы используем последние мировые тенденции в Real Estate и Digital-технологии для достижения лучших результатов.
Девиз: Вы мечтаете – мы реализуем!
PRO миссию:
Качественно изменить рынок недвижимости Республики Беларусь, устанавливая прогрессивные стандарты работы.
Наша ежедневная работа – делать людей счастливее, помогая успешно решать любой вопрос в сфере недвижимости.
PRO ценности:
1. проактивность – движение к важным для нас целям независимо от условий и обстоятельств,
2. прозрачность, доверие и безопасность на всех этапах сотрудничества,
3. использование инновационных технологий во всех бизнес-процессах агентства,
4. уникальная система аналитики рынка недвижимости Республики Беларусь. Мы знаем о нём всё и даже больше…
5. ответственность каждого сотрудника и агентства в целом за результат,
6. постоянное самосовершенствование и обучение для повышения личной эффективности сотрудников и эффективности деятельности агентства,
7. создание гармоничной атмосферы для всех клиентов и сотрудников,
8. креативность в решении вопросов,
9. социальная и экологическая ответственность агентства перед обществом и будущими поколениями – участие в благотворительных инициативах и сотрудничество с общественными организациями,
10. полная самоотдача сотрудников при решении любых вопросов клиентов.