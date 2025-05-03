  1. Realting.com
  2. Агентства
  3. ПроКвартал

ПроКвартал

Беларусь, Минск
;
Оставить заявку
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2022
На платформе
На платформе
2 года 9 месяцев
Языки общения
Языки общения
Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
prokvartal.by/
Об агентстве

В 2021 году команда профессионалов в сфере недвижимости создала новое, современное агентство «ПроКвартал».
Мы используем последние мировые тенденции в Real Estate и Digital-технологии для достижения лучших результатов.
Девиз: Вы мечтаете – мы реализуем!
PRO миссию:
Качественно изменить рынок недвижимости Республики Беларусь, устанавливая прогрессивные стандарты работы.
Наша ежедневная работа – делать людей счастливее, помогая успешно решать любой вопрос в сфере недвижимости.

Услуги

PRO ценности:
1. проактивность – движение к важным для нас целям независимо от условий и обстоятельств,
2. прозрачность, доверие и безопасность на всех этапах сотрудничества,
3. использование инновационных технологий во всех бизнес-процессах агентства,
4. уникальная система аналитики рынка недвижимости Республики Беларусь. Мы знаем о нём всё и даже больше…
5. ответственность каждого сотрудника и агентства в целом за результат,
6. постоянное самосовершенствование и обучение для повышения личной эффективности сотрудников и эффективности деятельности агентства,
7. создание гармоничной атмосферы для всех клиентов и сотрудников,
8. креативность в решении вопросов,
9. социальная и экологическая ответственность агентства перед обществом и будущими поколениями – участие в благотворительных инициативах и сотрудничество с общественными организациями,
10. полная самоотдача сотрудников при решении любых вопросов клиентов.

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 15:21
(UTC+3:00, Europe/Moscow)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
Квартиры
Смотреть все 6 объектов
Квартира 2 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Минск
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 49 м²
Этаж 28/9
В продаже двухкомнатная квартира  в доме №43 по улице Илимской. Расположена на комфортном…
Цена по запросу
Квартира 1 комната в Минск, Беларусь
Квартира 1 комната
Минск
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 12/16
Продается однокомнатная квартира по ул. Белградская д.14,  Октябрьский район,  микрорайон Ми…
$71,000
Квартира 3 комнаты в Столбцы, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Столбцы
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 1/2
В отличной локации: в хвойном лесу, в шаговой доступности от замечательного озера с зоной от…
Цена по запросу
Квартира 1 комната в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Квартира 1 комната
Колодищанский сельский Совет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 3/9
S квартиры 46 м2, что позволяет с лёгкостью произвести перепланировку в 2-х комнатную. Высот…
Цена по запросу
Дома
Смотреть все 5 объектов
Дом 2 комнаты в Вишневецкий сельский Совет, Беларусь
Дом 2 комнаты
Вишневецкий сельский Совет
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 44 м²
Количество этажей 1
В д. Головенчицы Столбцовского района продается  5/8 долей в праве собственности на жилой до…
Цена по запросу
Дом 3 комнаты в Рубежевичский сельский Совет, Беларусь
Дом 3 комнаты
Рубежевичский сельский Совет
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 52 м²
Надоела городская суета? Хотите уединиться подальше от цивилизации, наслаждаться ароматом хв…
Цена по запросу
Коттедж 4 комнаты в Ждановичи, Беларусь
Коттедж 4 комнаты
Ждановичи
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 396 м²
Количество этажей 3
Продается просторный коттедж в аг. Ждановичи, полностью готовый для проживания, построенный …
Цена по запросу
Дом 2 комнаты в Минск, Беларусь
Дом 2 комнаты
Минск
Число комнат 2
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Количество этажей 1
В центре Минска в престижном районе продается полдома с участком в 7 соток, красивейшее спок…
Цена по запросу
Наши агенты в Беларуси
Агентство недвижимос�
Агентство недвижимос�
13 объектов
Агентства рядом
ВСП недвижимость инвест
Беларусь, Минск
Год основания компании 2008
Жилая недвижимость 103 Коммерческая недвижимость 19 Долгосрочная аренда 11 Земельные участки 9
Агентство недвижимости "ВСП" - гарант вашего спокойствия. Агентств, оказывающих услугу по покупке или продаже квартир в Минске, много. Но только мы - единственные, кто предлагает Вам вначале продать, купить или обменять, и только после - оплатить выполненную услугу. Для каждого объекта в кат…
Оставить заявку
ООО "Лига права - Недвижимость"
Беларусь, Гомель
Год основания компании 2008
Жилая недвижимость 13 Земельные участки 1
13 лет на рынке риэлтерских услуг Республики Беларусь
Оставить заявку
Сильван-Инвест
Беларусь, Минск
Новостройки 1 Жилая недвижимость 31 Коммерческая недвижимость 56 Долгосрочная аренда 56 Земельные участки 3
Основной целью при оказании услуг наша компания ставит быстрое и качественное совершение сделок с недвижимостью. Мы также осуществляем постоянный мониторинг рынка для предоставления клиентам актуальных рекомендаций. В настоящее время агентство обладает обширной базой постоянных клиентов как …
Оставить заявку
Агентство недвижимости "Сотни метров"
Беларусь, Минск
Год основания компании 2021
Жилая недвижимость 45 Коммерческая недвижимость 23 Долгосрочная аренда 12 Земельные участки 2
Сотни метров – это клиентоориентированная компания. Для нас одинаково важно легальность сделок, безопасность расчётов, удобство и комфорт клиента. Мы предоставляем услуги на вторичном и первичном рынке жилья. Квартиры, дома, дачи – помогаем выполнить любую задачу. Коммерческая недви…
Оставить заявку
Счастливый адрес
Беларусь, Минск
Жилая недвижимость 5 Коммерческая недвижимость 4 Долгосрочная аренда 1
Агентство недвижимости «Счастливый адрес» оказывает риэлтерские услуги, ориентируясь на потребности клиентов и учитывая тенденции на рынке недвижимости. Мы делаем любые сделки с недвижимостью простым, оперативным и безопасным процессом.
Оставить заявку
Realting.com
Перейти