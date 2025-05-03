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Центр международной недвижимости Моя 7Я

Беларусь, Минск
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
На платформе
10 месяцев
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
centr7a.by/
Об агентстве

«Центр Международной Недвижимости Моя 7Я» — ваш незаменимый помощник в огромном мире недвижимости! Наше агентство одинаково эффективно работает и с объектами вторичного рынка (высококвалифицированный отдел вторичного жилья ждет вас!), и с новостройками (наши менеджеры со 100%-ным охватом всех предложений первичного жилья оперативно подберут вам оптимальный вариант).

Мы оказываем всестороннюю квалифицированную помощь в сделках с куплей-продажей объектов недвижимости. Наша молодая команда профессионалов с горящими глазами и уже наработанным ценнейшим опытом с удовольствием возьмется за решение вашего жилищного вопроса любой сложности — будь то выгодная продажа квартиры или быстрый поиск подходящего варианта среди всех новостроек Минска.

Многие наши специалисты ранее работали в крупных агентствах, и общая здоровая амбициозность позволила нам объединиться в одну сплоченную команду — «Центр Международной Недвижимости Моя 7Я», принцип которого заключается в неустанном стремлении совершенствовать себя и быть максимально полезным именно вам.

Наши навыки продаж, знание рынка недвижимости, юридическая грамотность вкупе с наработанной базой объектов позволят вам получить всё по максимуму: юридические консультации, большой выбор квартир в Минске и пригороде от надежных застройщиков, быструю и выгодную продажу практически любого объекта на вторичном рынке, поиск подходящего жилья в нашей базе и многое другое.

Наши специалисты очень мобильны и всегда на связи с вами — вы можете получать информацию в удобное время любым комфортным для вас способом. «Центр Международной Недвижимости Моя 7Я» всегда готов предоставить вам свои навыки, знания и опыт — и нам вы с легкостью можете доверить свою недвижимость!

ООО  «Центр международной недвижимости Моя 7Я»
Лицензия: № 02240/484 выдана МЮ РБ 18.05.2024 г.
Страховое свидетельство: БР №0004860
УНП: 193750826

Услуги
  • Покупка и продажа квартир, комнат;
  • Покупка и продажа коттеджей, домов, участков;
  • Новостройки, долевое строительство.
Время работы
Открыто сейчас
Сейчас в компании: 15:16
(UTC+3:00, Europe/Minsk)
Понедельник
09:00 - 20:00
Вторник
09:00 - 20:00
Среда
09:00 - 20:00
Четверг
09:00 - 20:00
Пятница
09:00 - 20:00
Суббота
09:00 - 20:00
Воскресенье
Выходной
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1 агентство
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Квартира 1 комната в Минск, Беларусь
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Число комнат 1
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$112,000
Квартира 1 комната в Вилейка, Беларусь
Квартира 1 комната
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$21,900
Квартира 3 комнаты в Борисов, Беларусь
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Число комнат 3
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Просторная квартира в престижном районе Борисова ❤️ Три непроходные комнаты, большая кухня и…
$81,000
Дома
Смотреть все 463 объекта
Дом в Слуцк, Беларусь
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Дом в Потейковский сельский Совет, Беларусь
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$14,900
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Коттедж
Радошковичский сельский Совет
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Ваш оазис успеха и отдыха ❤️ Представляем вашему вниманию исключительный объект недвижимости…
$99,000
Дом в Ланский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ланский сельский Совет
Площадь 53 м²
Продается дом в 5 км от Несвижа! ❤️Уютный и просторный дом всего в 5 км от Несвижа! Адрес: Н…
$14,990
Коммерческая недвижимость
Смотреть все 32 объекта
Магазин 66 м² в Княгинин, Беларусь
Магазин 66 м²
Княгинин
Число комнат 4
Площадь 66 м²
Этаж 1/1
Продаётся торговое помещение ❤️ Здание магазина в центре агрогородка Княгинин – идеальный ва…
$4,900
Коммерческое помещение 15 м² в Минск, Беларусь
Коммерческое помещение 15 м²
Минск
Площадь 15 м²
Этаж 3/6
Продаётся машиноместо ❤️ Предлагаем вам отличное решение - большое машиноместо площадью 14,8…
$6,750
Офис 34 м² в Минск, Беларусь
Офис 34 м²
Минск
Число комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 7/12
Продажа офиса в престижном БЦ Домашевский ❤️ Удобные КРЕДИТНЫЕ условия. Хотите расширить сво…
$59,000
Коммерческое помещение 19 м² в Минск, Беларусь
Коммерческое помещение 19 м²
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$18,000
Земельные участки
Смотреть все 33 объекта
Участок земли в Дещенский сельский Совет, Беларусь
Участок земли
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АН Мольнар
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БизнесХаус
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