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A7Realt

Беларусь, г. Минск, ул. Интернациональная, 25А, каб. 504
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A7Realt
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
www.aseven.by
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Сотни метров – это клиентоориентированная компания.

Для нас одинаково важно легальность сделок, безопасность расчётов, удобство и комфорт клиента.

Мы предоставляем услуги на вторичном и первичном рынке жилья. Квартиры, дома, дачи – помогаем выполнить любую задачу.

Коммерческая недвижимость (продажа, аренда) – также входит в круг оказываемых нами услуг. Агенты и риэлтеры с богатейшим опытом в недвижимости окажут услугу профессионально, качественно и в максимально сжатые сроки.

Сотни метров. Комфорт и безопасность в каждом метре.

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Агентство «Западная недвижимость» занимает лидирующие позиции в оказании услуги оценки рыночной стоимости объектов недвижимости и земельных участков.

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