Агентство недвижимости "Гарант Успеха" основано 25 июля 2006 года. Агентство недвижимости "Гарант Успеха" осуществляет свою деятельность во всех сегментах рынка. Среди них: первичная и регулярная (вторичная) городская недвижимость, коммерческая недвижимость, рынок элитного жилья. Благодаря высокопрофессиональной, скрупулезной подготовке проведения каждой сделки и оперативности в работе, агентство недвижимости "Гарант Успеха" заслужило доверие своих клиентов. Более половины клиентов приходят к нам по рекомендации своих родственников, друзей и знакомых. Мы никогда не возьмемся за сделку, если есть хоть малейшие сомнения в ее законности, чистоте, независимо от того, сколько времени и средств уже потрачено на эту работу. Репутация и доброе имя компании важнее любых денег! "Гарант Успеха" - гарантирует Вам Успех!