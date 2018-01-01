Агентство недвижимости "Гарант Успеха" основано 25 июля 2006 года. Агентство недвижимости "Гарант Успеха" осуществляет свою деятельность во всех сегментах рынка. Среди них: первичная и регулярная (вторичная) городская недвижимость, коммерческая недвижимость, рынок элитного жилья. Благодаря высокопрофессиональной, скрупулезной подготовке проведения каждой сделки и оперативности в работе, агентство недвижимости "Гарант Успеха" заслужило доверие своих клиентов. Более половины клиентов приходят к нам по рекомендации своих родственников, друзей и знакомых. Мы никогда не возьмемся за сделку, если есть хоть малейшие сомнения в ее законности, чистоте, независимо от того, сколько времени и средств уже потрачено на эту работу. Репутация и доброе имя компании важнее любых денег! "Гарант Успеха" - гарантирует Вам Успех!
ЛакиФиш - загородный комплекс на берегу озера Снуды.
Мы находимся на территории Национального парка "Браславские озера".
ЛакиФиш принимает гостей круглый год.
У нас есть все для вашего комфортного отдыха.
Свою миссию мы видим в предоставлении всем клиентам риэлторских услуг высочайшего качества с надежностью, какую не может обеспечить ни одна другая компания, в повышении имиджа агентства недвижимости как открытого, честного, высокопрофессионального посредника при осуществлении операций с недвижимостью на любом этапе: от консультирования — до проведения сделок.
Сотни метров – это клиентоориентированная компания.
Для нас одинаково важно легальность сделок, безопасность расчётов, удобство и комфорт клиента.
Мы предоставляем услуги на вторичном и первичном рынке жилья. Квартиры, дома, дачи – помогаем выполнить любую задачу.
Коммерческая недвижимость (продажа, аренда) – также входит в круг оказываемых нами услуг. Агенты и риэлтеры с богатейшим опытом в недвижимости окажут услугу профессионально, качественно и в максимально сжатые сроки.
Сотни метров. Комфорт и безопасность в каждом метре.