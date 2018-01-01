Общество с дополнительной ответственностью «Оршанский центр недвижимости» был создан в 2007 году, получил свидетельство о государственной регистрации, а так же лицензию Министерства Юстиции Республики Беларусь на оказание риэлтерских услуг. Оршанский центр недвижимости осуществляет полный комплекс услуг в сфере недвижимости. Наиболее востребованы услуги агентства по организации покупки-продажи объектов жилого фонда (квартиры, дачи, дома), нежилого фонда (офисы, складские и производственные помещения). Оршанский центр недвижимости является ведущим агентством недвижимости города Орши и района. Мы предоставляем полный спектр услуг по сделкам с недвижимостью начиная от подбора вариантов до проведения сделки. Сотрудничество с нами ЗАЩИТИТ вас от возможных противоправных действий со стороны мошенников и перекупов. Совершая сделку через наше агентство, ваша покупка становится автоматически застрахована государственной страховой компанией. Опытные специалисты проведут все возможные проверки документов и объекта недвижимости для того что бы вы могли спать спокойно. В офисе компании по адресу ул. Ленина д.59 офис 2,в рабочее время проводятся БЕСПЛАТНЫЕ консультации. ОДО «Оршанский центр недвижимости» - ГАРАНТ Вашей безопасности при покупке и продаже недвижимости.
Услуги
Покупка, продажа квартир, домов, коммерческой недвижимости.
Юридические консультации по вопросам недвижимости.
Сопровождение сделок купли-продажи
Агентство недвижимости» Старый Стиль» основано в 1999 году. Многолетний опыт успешной работы на рынке недвижимости, стабильно высокое качество и надежность наших услуг. Профессионализм сотрудников и способность решать самые сложные задачи своих клиентов. В своей работе мы постоянно внедряем новые технологии, позволяющие ускорить работу с информацией и повысить качество и эффективность работы риэлтеров и агентов. Наша компания дорожит безупречной репутацией и заслуженным доверием, а потому мы внимательно следим за соблюдением стандартов высокого качества оказания услуг и безопасности сделок. Главный капитал и гордость компании – это наша команда, настоящие профессионалы с большим опытом, которые знают о своем деле всё и любят его. Мы – компания грамотная, мотивированная на успех.
ЭКСПРЕСС REALT - это команда профессионалов с большим опытом, занимающихся риэлтерской деятельностью.
Мы помогаем нашим клиентам сделать очень важный шаг в жизни - продать или обзавестись жилыми метрами, приобрести земельный участок для строительства своего дома в том самом месте в пригороде, где так хорошо и спокойно, согласовать перепланировку, которая придает Вашей квартире больше функциональности и комфорта, а также оказываем и другие риэлтерские услуги.
Мы ценим каждого клиента!
2013 год — стал годом основания ООО " Агентство недвижимости "ЦЕНТРАЛЬНОЕ".
Покупка или продажа недвижимости - важное событие в жизни. Подобрать необходимый объект, который будет подходить под все важные параметры, или найти надёжного покупателя, учитывая увеличение количества предложений на рынке недвижимости, может быть нелегкой задачей. Каждый продавец стремится реализовать свой объект по максимальной цене. С другой стороны, находятся покупатели, которым важна максимально низкая стоимость. Немаловажным фактором является "юридическая чистота" сделки. Выход - обратиться в надежное агентство недвижимости, которое возьмет на себя проведение всех необходимых операций. Агентство недвижимости "Центральное" станет для вас надежным помощником в решении жилищного вопроса. В нашем распоряжении находится большая база объявлений о продаже или покупке объектов недвижимости, в которой Вы обязательно найдете подходящий вариант. К Вашим услугам квалифицированные специалисты нашего агентства. Сотрудники компании будут сопровождать Вас на всех этапах, что гарантирует Вам спокойствие при проведении сделки.
Сотни метров – это клиентоориентированная компания.
Для нас одинаково важно легальность сделок, безопасность расчётов, удобство и комфорт клиента.
Мы предоставляем услуги на вторичном и первичном рынке жилья. Квартиры, дома, дачи – помогаем выполнить любую задачу.
Коммерческая недвижимость (продажа, аренда) – также входит в круг оказываемых нами услуг. Агенты и риэлтеры с богатейшим опытом в недвижимости окажут услугу профессионально, качественно и в максимально сжатые сроки.
Сотни метров. Комфорт и безопасность в каждом метре.
Агентство недвижимости «Вариант» на сегодняшний день является одной из ведущих и динамично развивающихся риэлтерских компаний города Минска и пригорода. Основной составляющей успеха нашего агентства являются профессионализм команды целеустремленных и амбициозных личностей. Специалисты компании представляют собой сплав мудрости опыта и энергии молодости, благодаря чему решать свой жилищный вопрос с агентством «Вариант» легко и комфортно. Деятельность нашей компании сосредоточена на оказании риэлтерских услуг населению и компаниям при операциях по купле-продаже недвижимости. Только за прошедший год с нашей помощью благополучно решили жилищный вопрос около 700 семей. Мы смотрим в завтрашний день, поэтому в агентстве «Вариант» разработана и благополучно работает система обучения и адаптации стажеров, которые в обозримом будущем становятся коллегами в нашей команде профессионалов. База объектов недвижимости агентства «Вариант» представлена различными предложениями на любой вкус и бюджет потенциальных покупателей, а также постоянно наполняется актуальными объявлениями в сфере недвижимости.