Описание

Общество с дополнительной ответственностью «Оршанский центр недвижимости» был создан в 2007 году, получил свидетельство о государственной регистрации, а так же лицензию Министерства Юстиции Республики Беларусь на оказание риэлтерских услуг. Оршанский центр недвижимости осуществляет полный комплекс услуг в сфере недвижимости. Наиболее востребованы услуги агентства по организации покупки-продажи объектов жилого фонда (квартиры, дачи, дома), нежилого фонда (офисы, складские и производственные помещения). Оршанский центр недвижимости является ведущим агентством недвижимости города Орши и района. Мы предоставляем полный спектр услуг по сделкам с недвижимостью начиная от подбора вариантов до проведения сделки. Сотрудничество с нами ЗАЩИТИТ вас от возможных противоправных действий со стороны мошенников и перекупов. Совершая сделку через наше агентство, ваша покупка становится автоматически застрахована государственной страховой компанией. Опытные специалисты проведут все возможные проверки документов и объекта недвижимости для того что бы вы могли спать спокойно. В офисе компании по адресу ул. Ленина д.59 офис 2,в рабочее время проводятся БЕСПЛАТНЫЕ консультации. ОДО «Оршанский центр недвижимости» - ГАРАНТ Вашей безопасности при покупке и продаже недвижимости.