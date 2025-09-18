  1. Realting.com
  2. Агентства
  3. Нива Ил

Нива Ил

Болгария, Donchevo
;
Оставить заявку
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
На платформе
4 года 10 месяцев
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
www.bulgaria-spb.com/
Мы в соцсетях
Об агентстве
Наш опыт работы в сфере продаж болгарской недвижимости составляет более 10 лет, как и прежде Вы можете с нашей помощью: - Купить недвижимость в Болгарии, включая все морские и горнолыжные курорты, города Бургас, Варна, сельские дома, земля различного назначения, коммерческие объекты любого назначения; - Продать недвижимость в Болгарии, все морские курорты Болгарии, города Бургас, Варна, сельские дома, коммерческие объекты различного назначения: рестораны, магазины, помещения под офисы, помещения для ведения любого вида бизнеса которым вы захотите заниматься в Болгарии (салон красоты, пекарня, ремонт, сервисные услуги, звукозаписывающая студия, медицинский или фитнесс центр); - В последние несколько лет мы активно развивали направление по аренде недвижимости в Болгарии на море и это у нас замечательно получилось! Через нас можно как сдать свои апартаменты в Болгарии, так и снять. Мы профессионально занимаемся этой услугой, выполняя полный цикл работ: подготовку апартамента к аренде, наполнение, поиск клиентов, бронирование, встреча гостей в аэропорту и заселение в любое время суток, уборка, расчеты, оплата коммунальных услуг и налогов в Болгарии, услуги шопинга для гостей, аренда авто; - Оформить болгарские туристические визы, болгарские визы под недвижимость, визу Д; - Также через нашу компанию или наших партнеров вы можете приобрести авиабилеты в Болгарию на регулярные или чартерные рейсы, - оформить страховку в Болгарию; - Для тех кому необходимо провести сопровождение сделки в Болгарии с помощью юристов или адвоката, подготовить документы к сделке купли-продажи в Болгарии мы делаем все возможное для наших клиентов, в том числе оказываем консультационную юридическую поддержку по вопросам недвижимости, оформления вида на жительства в Болгарии.
Наши агенты в Болгарии
Илья Вагин
Илья Вагин
Агентства рядом
Oazis Realty
Болгария, Несебр
Год основания компании 2020
Жилая недвижимость 834 Коммерческая недвижимость 118 Земельные участки 16
Агентство недвижимости в Болгарии «Оазис риэлти». В нашей собственной базе более 500 отличных проверенных объектов. Мы находимся в городе Несебре — это центр Южного побережья. Продаем: квартиры, дома, инвестиционную недвижимость, первичку, вторичку. Помощь в получении банковских услуг (ип…
Оставить заявку
PRO Silver
CARE ESTATE BG
Болгария, Pomorie
Год основания компании 2018
Жилая недвижимость 2
Ние - агенция за недвижими имоти CARE ESTATE BG, работеща на пазара за недвижими имоти повече от пет години. Нашата агенция предлага високопрофесионална помощ при покупка и продажба на имоти под наем, като гарантира на клиента максимална безопасност и спокойствие по време и след сключване…
Оставить заявку
Квадрат Риъл Естейт ЕООД
Болгария, София
Год основания компании 2013
Жилая недвижимость 258 Коммерческая недвижимость 83 Земельные участки 36
Компания была основана в 2013 году. Основной целью агентства «Квадрат» является адекватная помощь при покупке или продаже недвижимости. Мы стремимся улучшать и выходить на новые рынки — за пределы Болгарии и отличаться отношением к клиенту. Миссия: удовлетворять любые потребности клиентов…
Оставить заявку
GINY DOM
Болгария, Burgas
Год основания компании 2021
Жилая недвижимость 376 Коммерческая недвижимость 8 Земельные участки 5
Агентство недвижимости Ginu Dom занимается посредничеством между продавцами и покупателями недвижимости. Также мы занимаемся строительными и отделочными ремонтными работами. Мы также выступаем посредниками в крупных инвестиционных проектах. Мы предлагаем разнообразные объекты недвиж…
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Языки общения
English, Русский, Български
Telegram Написать в Telegram
Дрийм Хоум
Болгария, Варна
Жилая недвижимость 589
Компания „Дрийм Хоум“ была создана более 10 лет назад в городе Варна, Болгария. На сегодняшний день мы являемся самой крупной, стабильной и динамично развивающейся компанией в своей отрасли. Наши основные преимущества: Многолетний опыт работы; Профессионализм и надежная репутация;…
Оставить заявку
Назад Оставить заявку
Realting.com
Перейти