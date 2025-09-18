Об агентстве

Наш опыт работы в сфере продаж болгарской недвижимости составляет более 10 лет, как и прежде Вы можете с нашей помощью: - Купить недвижимость в Болгарии, включая все морские и горнолыжные курорты, города Бургас, Варна, сельские дома, земля различного назначения, коммерческие объекты любого назначения; - Продать недвижимость в Болгарии, все морские курорты Болгарии, города Бургас, Варна, сельские дома, коммерческие объекты различного назначения: рестораны, магазины, помещения под офисы, помещения для ведения любого вида бизнеса которым вы захотите заниматься в Болгарии (салон красоты, пекарня, ремонт, сервисные услуги, звукозаписывающая студия, медицинский или фитнесс центр); - В последние несколько лет мы активно развивали направление по аренде недвижимости в Болгарии на море и это у нас замечательно получилось! Через нас можно как сдать свои апартаменты в Болгарии, так и снять. Мы профессионально занимаемся этой услугой, выполняя полный цикл работ: подготовку апартамента к аренде, наполнение, поиск клиентов, бронирование, встреча гостей в аэропорту и заселение в любое время суток, уборка, расчеты, оплата коммунальных услуг и налогов в Болгарии, услуги шопинга для гостей, аренда авто; - Оформить болгарские туристические визы, болгарские визы под недвижимость, визу Д; - Также через нашу компанию или наших партнеров вы можете приобрести авиабилеты в Болгарию на регулярные или чартерные рейсы, - оформить страховку в Болгарию; - Для тех кому необходимо провести сопровождение сделки в Болгарии с помощью юристов или адвоката, подготовить документы к сделке купли-продажи в Болгарии мы делаем все возможное для наших клиентов, в том числе оказываем консультационную юридическую поддержку по вопросам недвижимости, оформления вида на жительства в Болгарии.