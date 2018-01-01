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My Real Estate

Египет, Egypt مصر Red Sea Governorate
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My Real Estate
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2009
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
hurghadaproperty-eg.com
Описание

Компания «Моя недвижимость» предлагает большой выбор квартир и вилл в Египте на Красном море, а также участки земли, отели, здания и другие объекты недвижимости. Мы занимаемся продажей недвижимости в Хургаде, Эль Гуне, Сафаге, Марса Аламе, Шарм эль-Шейхе, Каире, Айн Сохне, на Средиземноморском побережье, в Александрии и других регионах Египта.

Также, мы предлагаем Вам эксклюзивные яхты на покупку и аренду.

Мы предоставляем весь комплекс услуг по поиску и приобретению недвижимости в Египте – квартир, вилл, участков земли и т.д.

Мы предоставляем нашим покупателям рекомендации профессиональных независимых юридических компаний, которые проведут все необходимые процедуры по оформлению Вашей покупки.

Мы также можем порекомендовать компании, предоставляющие услуги по дизайну и отделке, страховые компании, которые помогут Вам получить дом Вашей мечты в Египте.

Квартиры
Смотреть все 103 объекта
Квартира в Хургада, Египет
Квартира
Хургада
Площадь 78 м²
Меблированая квартира с 2-мя спальнями на продажу в районе отеля Бейрут   Дом рас…
€ 27,000
Квартира 1 спальня в Хургада, Египет
Квартира 1 спальня
Хургада
Количество спален 1
Площадь 47 м²
Новый жилой комплекс Magawish Paradise расположен в районе Магавиш напротив отеля  Merc…
€ 20,730
Квартира 2 спальни в Хургада, Египет
Квартира 2 спальни
Хургада
Количество спален 2
Площадь 77 м²
«Лаванда Бич» – новый жилой комплекс на берегу моря в районе Эль Ахея. …
€ 50,060
Квартира 1 спальня в Хургада, Египет
Квартира 1 спальня
Хургада
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 1/2
Квартира с 1-й спальнейв Noubi Village – The View.   Noubi Village – …
€ 100,000
Дома
Смотреть все 8 объектов
Дом 4 спальни в Хургада, Египет
Дом 4 спальни
Хургада
Комнаты 4
Площадь 450 м²
Удивительная частная вилла на продажу в Magawish   Участок: 320 м2 БУА: 420 м2 Всег…
€ 340,000
Дом 4 спальни в Хургада, Египет
Дом 4 спальни
Хургада
Комнаты 4
4 bedroom villa with private pool for sale in Mubarak 6   Villa is located in Mub…
€ 250,000
Вилла 3 спальни в Хургада, Египет
Вилла 3 спальни
Хургада
Количество спален 3
Площадь 280 м²
Новая вилла с бассейном в районе Магавиш   Вилла расположена в тихом районе Магав…
€ 181,772
Дом в Хургада, Египет
Дом
Хургада
Площадь 700 м²
Продается вилла в ЯМАРАНЕ - Сахл Хашеш   Основные моменты: - Панорамный вид на море …
€ 863,415
Наши агенты в Египте
Maria Chernikova
Maria Chernikova
112 объектов
Агентства рядом
Hurghadians Property
20 объектов

Известное агентство недвижимости Hurghadians Property предлагает вам широкий выбор недвижимости в Хургаде, Сахл-Хашише, Эль-Гуне, Макади и Сома-Бей. Мы гордимся тем, что смогли завоевать безукоризненную репутацию, работая как с застройщиками, так и индивидуальными покупателями на всем побережье Красного моря. Нам удалось этого достичь, удовлетворяя все потребности отечественных и международных инвесторов. Мы подбираем для вас лучшие варианты в самых привлекательных местах по объективным ценам. Мы будем рады предоставить вам лучшие и надежные услуги по покупке, аренде или продаже квартир, вилл и коммерческой недвижимости в районе Красного моря.

Palma Group Developer
13 объектов

Palma Group Hotels and Developments - датско-египетская компания, расположенная в Хургаде. Первый проект недвижимости был начат в 2005 году, начиная с Palma Resort.

Стремясь к устойчивому развитию и уникальной архитектуре, компания продолжает распространять инновации и укреплять лояльность партнеров и домовладельцев.

Deals On Seas - عقارات عالبحر
2 объекта

Deals On Seas specializes in the management of residential, commercial and multi-family buildings, as well as the maintenance of residential and commercial real estate. We are dedicated to managing, protecting and maximizing the potential of property assets. Our mission is to manage real estate and infrastructure using modern tools, reconciling the interests of the tenant and the client through the maintenance and protection of assets, as well as ensuring the maximum value of assets.  

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