My Real Estate

Описание

Компания «Моя недвижимость» предлагает большой выбор квартир и вилл в Египте на Красном море, а также участки земли, отели, здания и другие объекты недвижимости. Мы занимаемся продажей недвижимости в Хургаде, Эль Гуне, Сафаге, Марса Аламе, Шарм эль-Шейхе, Каире, Айн Сохне, на Средиземноморском побережье, в Александрии и других регионах Египта.

Также, мы предлагаем Вам эксклюзивные яхты на покупку и аренду.

Мы предоставляем весь комплекс услуг по поиску и приобретению недвижимости в Египте – квартир, вилл, участков земли и т.д.

Мы предоставляем нашим покупателям рекомендации профессиональных независимых юридических компаний, которые проведут все необходимые процедуры по оформлению Вашей покупки.

Мы также можем порекомендовать компании, предоставляющие услуги по дизайну и отделке, страховые компании, которые помогут Вам получить дом Вашей мечты в Египте.