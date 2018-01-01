Недвижимость "Без границ"
Мы – молодая, интернациональная, идущая в ногу со временем, сплоченная команда опытных риелторов из разных стран Мира. Коллектив нашего агентства собран исключительно из любящих своё дело людей, опытных профессионалов и талантливых личностей, способных решать задачи любой сложности. Руководство и все сотрудники нашего агентства имеют серьёзный опыт работы в области недвижимости в разных странах, хорошо знакомы со всеми тонкостями специфики своей работы, что даёт им большую экспертность в любимом деле.
Более 2 лет мы успешно работаем на турецком рынке недвижимости. Большая база объектов любого типа, довольные клиенты – лучший показатель эффективности нашей работы. Наши ключевые партнеры в сфере банковских услуг, мебельные компании, магазины товаров для дома помогают нам предлагать расширенный сервис для наших клиентов.
Иметь собственную жилую площадь за границей – очень выгодная инвестиция.
Наша миссия - помочь людям, которые ценят свое время и свои деньги и хотят для себя и своей семьи только самого лучшего.
Наша цель - долгосрочные и взаимовыгодные отношения с клиентами, удовлетворение желаний и запросов наших покупателей
Наши специалисты помогут Вам правильно оценить ситуацию на рынке недвижимости, выбрать наиболее подходящий вариант и грамотно организовать прозрачную сделку. Мы сопровождаем наших клиентов всегда: даже после того, как они приняли квартиру и получили ключи.
Мы поможем Вам:
• профессионально подобрать недвижимость по Вашим критериям;
• управлять недвижимостью в Ваше отсутствие;
• выгодно продать или сдать Ваш объект в аренду;
• получить налоговый номер и открыть счет в банке;
• получить услуги юриста, нотариуса;
• получить Вид на Жительство в Турции;
• получить турецкое гражданство по закону об инвестициях в экономику страны;
• приобрести мебель и обустроить жилье;
• зарегистрировать счетчики на воду и электричество, подключить телефон и интернет;
• организовать строительные работы и ремонт;
• организовать трансфер и аренда машины;
• решить вопросы с переводом денежных средств;
• оплатить налог на имущество;
Если Вы приобрели недвижимость с целью инвестиции, тогда наша компания поможет заработать Вам на вложении.