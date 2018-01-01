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Недвижимость "Без границ"

Турция, Россия г. Москва г. Московский ул. Радужная д. 14 к.3 кв.157
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Недвижимость "Без границ"
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Описание

Мы – молодая, интернациональная, идущая в ногу со временем, сплоченная команда опытных риелторов из разных стран Мира. Коллектив нашего агентства собран исключительно из любящих своё дело людей, опытных профессионалов и талантливых личностей, способных решать задачи любой сложности. Руководство и все сотрудники нашего агентства имеют серьёзный опыт работы в области недвижимости в разных странах, хорошо знакомы со всеми тонкостями специфики своей работы, что даёт им большую экспертность в любимом деле. 

Более 2 лет мы успешно работаем на турецком рынке недвижимости. Большая база объектов любого типа,  довольные клиенты – лучший показатель эффективности нашей работы.  Наши ключевые партнеры в сфере банковских услуг, мебельные компании, магазины товаров для дома помогают нам предлагать расширенный сервис для наших клиентов.

Иметь собственную жилую площадь за границей – очень выгодная инвестиция.

Наша миссия - помочь людям, которые ценят свое время и свои деньги и хотят для себя и своей семьи только самого лучшего.

Наша цель - долгосрочные и взаимовыгодные отношения с клиентами, удовлетворение желаний и запросов наших покупателей

 

Наши специалисты помогут Вам правильно оценить ситуацию на рынке недвижимости, выбрать наиболее подходящий вариант и грамотно организовать прозрачную сделку. Мы сопровождаем наших клиентов всегда: даже после того, как они приняли квартиру и получили ключи.

Услуги

Мы поможем Вам:

• профессионально подобрать недвижимость по Вашим критериям;
• управлять недвижимостью в Ваше отсутствие;
• выгодно продать или сдать Ваш объект в аренду;
• получить налоговый номер и открыть счет в банке;
• получить услуги юриста, нотариуса;
• получить Вид на Жительство в Турции;
• получить турецкое гражданство по закону об инвестициях в экономику страны;
• приобрести мебель и обустроить жилье;
• зарегистрировать счетчики на воду и электричество, подключить телефон и интернет;
• организовать строительные работы и ремонт;
• организовать трансфер и аренда машины;

• решить вопросы с переводом денежных средств;

• оплатить налог на имущество;

Если Вы приобрели недвижимость с целью инвестиции, тогда наша компания поможет заработать Вам на вложении.

Наши агенты в Турции
Елена Пух
Елена Пух
3 объекта
Агентства рядом
eturkey

АО «РоялАдрасан» специализируется на подборе, продаже и аренде турецкой жилой и коммерческой недвижимости: от недорогих квартир до элитных вилл и огромных земельных участков.

Она имеет удивительную историю: основана в Турции выходцем из СНГ Шерикбеком Акимовым в 2002 году, а в 2003 году открылся её филиал в Москве. Шерикбек приехал в Турцию в 1992 году, учиться по специализации «Международный туризм и гостиничный бизнес», и буквально влюбился в эту солнечную, гостеприимную страну.

Хотя, как иностранцу, многое в учёбе ему давалось тяжелее, чем сокурсникам, он закончил один из лучших турецких университетов с отличием и начал работать в риэлторском и гостиничном бизнесе, постигая нюансы профессиональной деятельности и делая карьеру. К открытию собственного дела он подошёл, будучи разносторонним профессионалом, досконально знающим страну, её законы и особенности различных категорий недвижимости.

Partners Global
48 объектов

Наша компания начала свою деятельность с международных продаж и маркетинговых операций с ассортиментом бренда Folkart. Впоследствии наша миссия изменилась и мы начали изучать потребности профессионального рынка в Стамбуле и других городах Турции. Partners Global Property расширила свою деятельность, включив в портфолио известные и роскошные проекты в таких городах, как Стамбул, Измир и Бодрум. Приоритет нашей компании — инвестирование капитала в Турцию и предоставление квалифицированного ассортимента в сегменте ультра-люкс. Мы также уделяем первостепенное внимание таким услугам, как консультации по инвестициям и недвижимости, а также консультации по инвестициям и гражданству.

Alanya Smart Invest
3 объекта

Кто мы?

Мы – молодая, интернациональная сплоченная команда опытных риелторов. Коллектив нашего агентства собран исключительно из любящих своё дело людей, опытных профессионалов и талантливых личностей, способных решать задачи любой сложности и сделать лучшую подборку недвижимости по предпочтениям клиента. Агентство «Smart Invest» был открыт в сентябре 2019 года в г. Аланья господином Мустафа Генджер. Соучредитель компании благополучно окончил Анкаринский университет, факультет предпринимательства и управление бизнесом. Руководство и все сотрудники нашего агентства имеют серьёзный опыт работы в области недвижимости, хорошо знакомы со всеми тонкостями специфики своей работы.

Почему стоит выбрать «Smart Invest»

10 причин обратиться к нам:

Командный подход. Быстрые сроки покупки и продажи объекта недвижимости;

Прозрачность и надежность при проведении сделок купли-продажи недвижимости; ориентация на удовлетворение потребностей своих клиентов; высокий послепродажный сервис; индивидуальный подход к клиентам, честные, открытые отношения; профессиональное ориентирование на рынке недвижимости Нижнего Новгорода; регулярные отчеты перед клиентом о работе и состоянии рынка; Внимание к деталям и надежные каналы проверки документов; Мы располагаем внушительной базой недвижимости, которая обновляется несколько раз в день; Комфортное взаимодействие. Если Вы выбираете нашу компанию, то Вам предоставляются услуги риэлтора по недвижимости, который будет работать персонально с Вами.

Покупка недвижимости (в частности, жилья) за рубежом гражданами России и СНГ уже не является несбыточной мечтой. Приобретение квартиры или дома в любом городе Турции доступно жителям всего мира. Иметь собственную жилую площадь за границей – очень выгодная инвестиция.

Наши специалисты помогут Вам правильно оценить ситуацию на рынке недвижимости, выбрать наиболее подходящий вариант и грамотно организовать прозрачную сделку. Мы сопровождаем наших клиентов всегда: даже после того, как они приняли квартиру и получили ключи.

Realty World UTM Gayrimenkul
37 объектов

Компания Realty World, основанная в США в 1973 году, является самым быстрорастущим гигантом в сфере недвижимости в США. Для повышения узнаваемости бренда было вложено 1,5 миллиарда долларов США, а ежегодный рост составил 30%.

Расширяя свою деятельность в Турции в 2005 году, Realty World стала самым быстроразвивающимся брендом недвижимости в Турции с ростом, достигнутым в первый год. Realty World Turkey закрепила этот успех, получив приз за самый быстрорастущий бренд среди стран Realty World в течение многих лет, и он достиг более 120 офисов по всей Турции.

Realty World Turkey поддерживает свой рост на Балканах, приобретая права мастер-франшизы в Болгарии и Греции после Турецкой республики Северного Кипра.

Kinaci Property
67 объектов

Kınaci Group Constructıon

Мы группа компаний с опытом работы в строительном сегменте и риэлторской деятельности — 30 лет.

До 2021 года было построено и успешно реализовано многочисленное количество объектов недвижимости.

Kınaci Group  имеет партнерские отношения с ведущими турецкими строительными компаниями, в реализации их проектов и совместном строительстве .

Главной задачей нашей компании является постоянное улучшение качества предлагаемых услуг. Мы сами возводим наши объекты, прекрасно разбираемся в строительстве и в строительных материалах, поэтому смело предлагаем объекты, гарантируя их качество.

Благодаря индивидуальному подходу к каждому клиенту, мы стали одной из лучших строительных компаний и агентств недвижимости на Анталийском побережье.

Наши объекты:

Happy Life Homes; Suite Residence; Marmara Residence; Orange Garden Residence; Dolce Vita Residence; Casa Bianca Residence, и еще много других красивых элитных проектов было построено нашей компанией.
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