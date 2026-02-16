Horizon Real Estate

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Агентство недвижимости WestHill Property – это команда профессионалов с опытом работы на рынке недвижимости Черногории и других стран ЕС более 15 лет.
На рынке недвижимости Черногории с 2008 года
База недвижимости – свыше 1500 объектов
Высококвалифицированные сотрудники
100% …
EA Properties — агентство недвижимости в Черногрри работающее по всей территории страны, с особым вниманием к туристическим регионам. Работая с нами, покупатель получает достоверную презентацию в процессе выбора и полное содействие при пеговорах и последующем оформлением сделки. Наши советы …
D.O.O. Montbel — это дружная команда профессионалов. Мы практикуем исключительно индивидуальный подход к каждому клиенту и внушительное количество «бонусов» для каждого из вас.
Мы находимся непосредственно в Черногории и непосредственно на месте осуществляем мониторинг рынка, работаем тол…
Уже более 13 лет мы живем в Черногории, и не просто живем, а радуемся каждому дню, проведенному в этой удивительной и уникальной стране, которая крайне разнообразна и многолика, содержит в себе невероятный по мощности потенциал и в то же время очень добрая, уютная, домашняя. Наша компания пр…
Мы экономим время и деньги для клиентов, инвестируя в недвижимость Черногории.
Наша компания на рынке недвижимости с 2013 года.
Работаем по прямым Договорам с Застройщиками, являющимися собственниками застраиваемой ими земли, своевременно уплачивающими все платежи и налоги, имеющими оф…