Horizon Real Estate

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 76
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
1 месяц
Языки общения
English
Время работы
Наши агенты в Черногории
Marko Raznatovic
Marko Raznatovic
3 объекта
Агентства рядом
Westhill Property D.O.O
Черногория, Бар
Год основания компании 2008
Жилая недвижимость 32 Коммерческая недвижимость 2 Земельные участки 17
Агентство недвижимости WestHill Property – это команда профессионалов с опытом работы на рынке недвижимости Черногории и других стран ЕС более 15 лет.    На рынке недвижимости Черногории с 2008 года База недвижимости – свыше 1500 объектов Высококвалифицированные сотрудники 100% …
3 BRD CONSULTING DOO
Черногория, Община Будва
Год основания компании 2016
Жилая недвижимость 127 Коммерческая недвижимость 1 Земельные участки 59
EA Properties — агентство недвижимости в Черногрри работающее по всей территории страны, с особым вниманием к туристическим регионам. Работая с нами, покупатель получает достоверную презентацию в процессе выбора и полное содействие при пеговорах и последующем оформлением сделки. Наши советы …
PRO Silver
MONTBEL D.O.O.
Черногория, Бар
Год основания компании 2015
Жилая недвижимость 599 Коммерческая недвижимость 21 Земельные участки 27
D.O.O. Montbel — это дружная команда профессионалов. Мы практикуем исключительно индивидуальный подход к каждому клиенту и внушительное количество «бонусов» для каждого из вас. Мы находимся непосредственно в Черногории и непосредственно на месте осуществляем мониторинг рынка, работаем тол…
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Monteonline
Черногория, Сасовичи
Год основания компании 2012
Жилая недвижимость 782 Коммерческая недвижимость 43 Земельные участки 66
Уже более 13 лет мы живем в Черногории, и не просто живем, а радуемся каждому дню, проведенному в этой удивительной и уникальной стране, которая крайне разнообразна и многолика, содержит в себе невероятный по мощности потенциал и в то же время очень добрая, уютная, домашняя. Наша компания пр…
Языки общения
English, Русский, Српски
Telegram Написать в Telegram
Estate Monte Group
Черногория, Boreti
Год основания компании 2013
Жилая недвижимость 1417 Коммерческая недвижимость 53 Земельные участки 55
Мы экономим время и деньги для клиентов, инвестируя в недвижимость Черногории. Наша компания на рынке недвижимости с 2013 года. Работаем по прямым Договорам с Застройщиками, являющимися собственниками застраиваемой ими земли, своевременно уплачивающими все платежи и налоги, имеющими оф…
