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Home Place

Болгария, boulevard Vladislav Varnenchik 109
;
Home Place
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2020
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Български, Українська, Türkçe
Веб-сайт
Веб-сайт
homeplace.bg
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Описание

Я считаю, что ваш дом - это ваше убежище, и к нему следует относиться как к такому. Независимо от того, покупаете ли вы свой первый дом или ищете место для отдыха во сне, опыт должен быть не чем иным, как беспроблемным. Как семьянин и домовладелец, я понимаю, что ваш дом - это больше, чем просто место для жизни —, где вы делаете длительные воспоминания. Я помогаю своим клиентам ориентироваться в часто сложных водах процесса покупки и продажи жилья, и конечный результат - только замечательный опыт.

Наши агенты в Бельгии
Georgi Georgiev
Georgi Georgiev
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CARE ESTATE BG
Жилая недвижимость 2

Ние - агенция за недвижими имоти CARE ESTATE BG, работеща на пазара за недвижими имоти повече от пет години.

Нашата агенция предлага високопрофесионална помощ при покупка и продажба на имоти под наем, като гарантира на клиента максимална безопасност и спокойствие по време и след сключване на сделки.

Наша цель - предоставить нашим клиентам квалифицированные консультационные услуги по недвижимости, мы стремимся сделать весь процесс купли-продажи недвижимости простым, приятным и беззаботным.

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

Поддержка на всех этапах каждой сделки, включая:  Брокерские услуги по покупке недвижимости  Брокерские услуги по продаже недвижимости  Юридические консультации в отношении недвижимости  Подготовка всех необходимых документов для признания сделки  Проверки на наличие обременений недвижимости  Подготовка нотариальных актов и всех других необходимых документов  Помощь в случае необходимости проведения ремонтных работ  Консультация с кредитным экспертом, в случае необходимости получения ипотечного или другого вида кредита.

Представители агентства CARE ESTATE BG будут рядом с вами на протяжении всего процесса купли-продажи, ведь вы не просто покупаете недвижимость, а совершаете эмоциональный и незабываемый поступок в своей жизни, который непременно должен сопровождаться положительными эмоциями и профессиональной защитой.

ДРИЙМ ВИЖЪН НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
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DREAM VISION BULGARIA Ltd. - компания, основанная в 2011 году, которая предлагает услуги в сфере недвижимости, в основном, в районе Софии. Наше агентство сделало ставку на узкий круг мотивированных и хорошо обученных брокеров с многолетним опытом. Мы построили нашу репутацию уважаемых профессионалов среди клиентов и коллег через наши бескомпромиссные стандарты качества, жесткий и честный труд. Наша компания ежедневно, каждым своим действием старается улучшить имидж агентов по недвижимости.

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Агенство недвижимости «Bestay Property» поможет вам продать дом, земельный участок или другую недвижимость в Софии и по всей Болгарии. Мы помогаем компаниям добиться успеха, покупая или продавая инвестиционное жилье, офисы, отели, магазины, рестораны и другие типы объектов.

Мы создали наше агентство благодаря навыкам и опыту в продаже и рекламе недвижимости. В каждый проект мы вкладываем время и энергию, стараемся достичь наилучшего результата в каждой сделке, организуем быстрый и удобный переговорный процесс.

Девиз «Bestay Property» — «Неповторимая личность. Неповторимая недвижимость» — хорошо отражает нашу миссию: найти для каждого наилучший объект. Добро пожаловать в «Bestay Property»!

My Sunny Bulgaria
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«MySunnyBulgaria» — молодая и стремительно развивающаяся команда профессионалов. Наше агентство выступает в роли посредника в сделках по купле-продаже и аренде всех видов недвижимости (жилой, коммерческой, офисной, промышленной, земельных участков и домов), а также предоставляет услуги по управлению и внедрению инвестиций в сфере недвижимости для болгарских и иностранных компаний. Мы располагаем собственной обширной базой данных и постоянно обновляем информацию о продаже и аренде местной недвижимости.

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