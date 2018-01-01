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GP real estate

Semih Sancar Cad Carrington Gold Tower Dis Kapi No2 Girne bel./Girne
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GP real estate
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Наши агенты на Северном Кипре
Olga Shabanova
Olga Shabanova
Агентства рядом
Address-Estate Cyprus
Жилая недвижимость 40

Наше агенство недвижимости имеет большой опыт в продаже-аренде недвижимости на территории Северного Кипра. Наши агенты с радостью помогут Вам в любом вопросе, помогут правильно, качественно, а самое главное добросовестно подобрать для Вас выгодное предложение. Наше агенство помогло многим людям и семьям найти подходящую для себя квартиру, виллу и т.п. Агенство Недвижимости Address-Estate всегда рады пойти к Вам на встречу!

Elitedoor properties
Жилая недвижимость 88

Elite Door Properties славится преданной командой консультантов, которая работает в сфере недвижимости Северного Кипра уже более 40 лет. Мы специализируемся на долгосрочных и краткосрочные инвестиционных проектах, создаем планы участков и занимаемся перепродажей недвижимости. Elite Door Properties гордится тем, насколько хорошо знает своих клиентов. Наша команда поможет найти идеальную недвижимость, будь то собственность для инвестиций, дом для отдыха или для переезда на прекрасный Северный Кипр.   Обширная клиентская база, которая охватывает 5 континентов, помогает нам рекламировать вашу недвижимости как на местном, так и на международном ранках. Мы предоставляем консультации для крупных и малых проектов. По всем вопросам, связанным с недвижимостью, вы можете обратиться к консультантам Elite Door Properties.

CMH PROPERTIES & INVESTMENT LTD.
Жилая недвижимость 68

Cmh Properties & Investment ltd ведущее риэлтерское агентство на Северном Кипре, которому доверяют тысячи семей в поиске недвижимости. 

Если Вы в поиске апартаментов, бунгало, виллы или земельного участка в Есентепе, Кирении, Фамагусте или районе Гузельюрт на Северном Кипре Вы находитесь в правильном месте!

Наша команда специалистов по продаже недвижимости поможет сделать правильный выбор недвижимости, проконсультирует на каждом этапе в процессе ее покупки и сделает этот процесс беспроблемным:

Мы уже познакомили сотни семей с Северным Кипром, успешно подбирая правильный продукт нашим клиентам как для инвестиций, так и для желаемого образа жизни.

Наш успех в качестве лидирующего риэлторского агентства на Северном Кипре был бы невозможен без нашей команды и прочных партнёрских отношений. Такие взаимоотношения позволяют нам предоставлять нашим клиентам оптимальные решения по выбору недвижимости.

Откройте для себя наше обширное портфолио включающее в себя, как только построенную недвижимость, так и вторичное жилье на Северном Кипре.

Начните сегодня свое путешествие к простой жизни!

 

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