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Clover Homes

Португалия, Rua das Estralas 507 Quarteira
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Clover Homes
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
English, Deutsch, Dutch
Веб-сайт
Веб-сайт
www.clover-homes.eu
Описание

Посетите наш сайт на www.clover-homes.eu

Наши агенты в Португалии
Laurens Beldman
Laurens Beldman
3 объекта
Агентства рядом
Golden visa properties
365 объектов

Золотая Visa Properties является одним из ведущих агентов по недвижимости в Португалии, базирующихся в Алгарве, а также представительствах в районе Лиссабона и Порт. Мы проводим сделки по некоторыми из самых эксклюзивных объектов недвижимости в Португалии и на международном рынке.

Золотые Visa Properties зарегистрирована у португальских властей в качестве лицензированного агента, отвечающего стандартам, дополненного многонациональной динамикой команды, которая свободно говорит на английском, немецком, французском, голландском и португальском языках среди других.

 

Golden Visa Properties специализируется на недвижимости, которая даёт доступ к Golden Visa и имеет хорошую коллекцию недвижимости, которая будет ранжировать заявителя для применения Golden Visa Португалии.

MENU Portugal
265 объектов

MENU Portugal — это:

Знание локального рынка недвижимости Португалии и его региональных особенностей; Персонализированный подбор объектов недвижимости для инвестиций; Квалифицированный подход к анализу инвестиционной привлекательности объектов; Многолетний опыт работы в Португалии с иностранными покупателями; Эксклюзивный список объектов недвижимости и инвестиционных возможностей, не представленных на открытом рынке.
Cascais Real Estate
64 объекта
Компания Cascais Real Estate уже много лет работает на рынке недвижимости Португалии. CRE полностью отвечает потребностям тех, кто хочет жить работать или инвестировать в Португалии. Мы лично отбираем каждый объект недвижимости и предлагаем гарантировано уникальные объекты, так что наши клиенты могут быть полностью уверены в качестве предоставляемых услуг. Наша опытная дружная команда имеет многолетний опыт в сфере инвестирования в недвижимость, и мы используем все наши знания для обслуживания наших клиентов и инвесторов.
Pangeia
2 объекта
Мы компания по управлению активами в Португалии. Консультируем по вопросам купли-продажи малых и крупных инвестиционных проектов. Мы управляем как собственными активами, так и эксклюзивными активами клиентов и деловых партнеров, от сбора арендной платы от объектов недвижимости до продвижения активов на продажу. Мы даем полную юридическую поддержку, от получения налогового номера до открытия компаний или их покупки, консультирование по вопросам получения ВНЖ по программе Золотая Виза.
Imoportugal24
4 объекта

Imoportugal24 благодаря своему опыту является экспертом в самых престижных сделках на рынке недвижимости, а также в инвестициях очень богатых иностранцев и в модернизации недвижимости в регионе Порту, Лиссабон и таких городах, как Эшторил и Кашкайш. Мы проводим тщательную оценку вашей собственности по лучшей цене и не тратим время на административную нагрузку, поскольку управляем всем процессом.

Imoportugal24 специализируется на создании идеальных решений для аренды, продажи, Golden Visa, а также для владельцев, которые хотят отремонтировать и модернизировать свою недвижимость в соответствии со стандартом DIN. Мы не занимаемся бизнесом ради бизнеса, мы предлагаем радость жизни или инвестирования в стране, которая имеет наибольшее количество марок в мире за качество жизни.

У нас есть команда многоязычных и опытных сотрудников в сфере недвижимости из разных стран, которые досконально знают этот очень востребованный и очень особенный рынок Португалии.

Imoportugal24 работает с рынками Германии, Швейцарии, Австрии, Англии, Франции, Бразилии, Китая, России и Америки.

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