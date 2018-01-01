Apart Estate Ltd

Описание

Агентство недвижимости Apart Estate - сплоченная команда с опытом работы более 8 лет на рынке недвижимости Болгарии. Наша специализация – аренда, покупка и продажа недвижимого имущества в наиболее перспективной области – на побережье Болгарии. Наши консультанты умеют профессионально идентифицировать и оценивать поистине выгодные варианты для инвестиций. Мы квалифицированно подбираем предложения, в которых удачно сочетаются цена и качество, а также обеспечивается быстрый возврат вложенных средств.

Сотрудничество с нами позволит Вам недорого купить дом в Болгарии для ВНЖ, квартиру для постоянного проживания семьи, переезда пенсионеров, отдыха. При этом обеспечим профессиональное юридическое сопровождение, помощь во всех вопросах.

Предлагаем уникальные условия и для продавцов недвижимости. С нами вы сможете легко, быстро и безопасно продать квартиру в Болгарии. Также предлагаем срочный выкуп недвижимости в Болгарии!