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Apart Estate Ltd

Болгария, г. Несебр, ул.Иван Вазов 9, офис 3
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Apart Estate Ltd
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2015
Языки общения
Языки общения
Русский, Български
Веб-сайт
Веб-сайт
apartestate.com/ru
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Описание

Агентство недвижимости Apart Estate - сплоченная команда с опытом работы более 8 лет на рынке недвижимости Болгарии. Наша специализация – аренда, покупка и продажа недвижимого имущества в наиболее перспективной области – на побережье Болгарии. Наши консультанты умеют профессионально идентифицировать и оценивать поистине выгодные варианты для инвестиций. Мы квалифицированно подбираем предложения, в которых удачно сочетаются цена и качество, а также обеспечивается быстрый возврат вложенных средств.

Сотрудничество с нами позволит Вам недорого купить дом в Болгарии для ВНЖ, квартиру для постоянного проживания семьи, переезда пенсионеров, отдыха. При этом обеспечим профессиональное юридическое сопровождение, помощь во всех вопросах.

Предлагаем уникальные условия и для продавцов недвижимости. С нами вы сможете легко, быстро и безопасно продать квартиру в Болгарии. Также предлагаем срочный выкуп недвижимости в Болгарии! 

Услуги
  • Помощь в продаже/аренде объектов недвижимости
  • Подбор вариантов  при покупке/аренде недвижимости
  • Составление договоров на покупку/продажу/аренду недвижимости
  • Оценка недвижимости
  • Сбор, оформление, формирование пакетов документов для всех видов сделок и любых операций с недвижимостью
  • Сопровождение сделок
  • Бесплатные консультации по вопросам приобретения/продажи/аренды недвижимости
Наши агенты в Болгарии
Ирина Погасий
Ирина Погасий
Агентства рядом
CARE ESTATE BG
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Ние - агенция за недвижими имоти CARE ESTATE BG, работеща на пазара за недвижими имоти повече от пет години.

Нашата агенция предлага високопрофесионална помощ при покупка и продажба на имоти под наем, като гарантира на клиента максимална безопасност и спокойствие по време и след сключване на сделки.

Наша цель - предоставить нашим клиентам квалифицированные консультационные услуги по недвижимости, мы стремимся сделать весь процесс купли-продажи недвижимости простым, приятным и беззаботным.

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

Поддержка на всех этапах каждой сделки, включая:  Брокерские услуги по покупке недвижимости  Брокерские услуги по продаже недвижимости  Юридические консультации в отношении недвижимости  Подготовка всех необходимых документов для признания сделки  Проверки на наличие обременений недвижимости  Подготовка нотариальных актов и всех других необходимых документов  Помощь в случае необходимости проведения ремонтных работ  Консультация с кредитным экспертом, в случае необходимости получения ипотечного или другого вида кредита.

Представители агентства CARE ESTATE BG будут рядом с вами на протяжении всего процесса купли-продажи, ведь вы не просто покупаете недвижимость, а совершаете эмоциональный и незабываемый поступок в своей жизни, который непременно должен сопровождаться положительными эмоциями и профессиональной защитой.

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«MySunnyBulgaria» — молодая и стремительно развивающаяся команда профессионалов. Наше агентство выступает в роли посредника в сделках по купле-продаже и аренде всех видов недвижимости (жилой, коммерческой, офисной, промышленной, земельных участков и домов), а также предоставляет услуги по управлению и внедрению инвестиций в сфере недвижимости для болгарских и иностранных компаний. Мы располагаем собственной обширной базой данных и постоянно обновляем информацию о продаже и аренде местной недвижимости.

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Активной продаже квартир в Болгарии способствует:

теплый, благоприятный климат; доступные цены; высокая доходность аренды; широкий выбор вариантов вторичного жилья и в новостройках.
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Добро пожаловать в Universal Property Group! Мы команда мотивированных профессионалов в сфере недвижимости, и мы гордимся нашим обширным опытом на болгарском рынке!

С 2006 года мы накапливаем знания и стараемся поддерживать безупречную репутацию на протяжении многих лет.

Мы специализируемся на строительстве, продаже и управлении недвижимостью, расположенной на красивых морских, горнолыжных и спа-курортах в Болгарии.

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Компания была основана в 2013 году. Основной целью агентства «Квадрат» является адекватная помощь при покупке или продаже недвижимости. Мы стремимся улучшать и выходить на новые рынки — за пределы Болгарии и отличаться отношением к клиенту.

Миссия: удовлетворять любые потребности клиентов, соответствовать их желаниям, возможностям и идеям.

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