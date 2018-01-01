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ALBSAB

Durres Durres DURRES Lagjja Nr. 6, Rruga A. Goga, Objekt me nr. pasurie 3/6+1-N, Zona Kadastrale 8513
;
ALBSAB
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1 объект
Квартиры
Смотреть все 67 объектов
Квартира 2 спальни в Дуррес, Албания
Квартира 2 спальни
Дуррес
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 5
Продается квартира общей площадью 80м², расположенная на 5 этаже. В квартире организов…
€ 59,500
Квартира 2 спальни в Golem, Албания
Квартира 2 спальни
Golem
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Продается квартира общей площадью 56 м², расположенная на 2 этаже в благоустроенном дом…
€ 55,000
Квартира 1 спальня в Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня
Дуррес
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Продаетсья квартира облачей прощадью 68м ² В квартире горганизовано: - гостина + кухонная зо…
€ 102,000
Квартира 1 спальня в Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня
Дуррес
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Продаетсья квартира облачей прощадью 65м ² В квартире горганизовано: - гостина + кухонная зо…
€ 97,500
Дома
Смотреть все 9 объектов
Вилла 10 спален в Дуррес, Албания
Вилла 10 спален
Дуррес
Комнаты 36
Площадь 1 944 м²
Количество этажей 4
ПРОДАЕТСЯ ОТЕЛЬ! 18 апартаментов из них 16 площадью 70 кв.м. и двое апартаментов площадью 9…
€ 850,000
Дом в Дуррес, Албания
Дом
Дуррес
Площадь 187 м²
Количество этажей 2
Продается 2-х этажный дом с участком площадью 200 м2. - Первый этаж имеет площадь 84 м2 и с…
€ 110,000
Дом 3 спальни в Дуррес, Албания
Дом 3 спальни
Дуррес
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 208 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла с земельным участком 300 м² и общей площадью застройки 208 м&…
€ 105,000
Дом 4 спальни в Дуррес, Албания
Дом 4 спальни
Дуррес
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Количество этажей 2
Продается 3-этажная вилла с земельным участком 363 м² и общей площадью застройки 102 м&…
€ 110,000
Наши агенты в Албании
Ярослав Ворончук
Ярослав Ворончук
76 объектов
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CACTUS | Real Estate
323 объекта

Ключи от квартиры мечты в Албании уже ждут Вас!) 🇦🇱🔑 Компания CACTUS REAL ESTATE это:

• Честные цены • Возможность расчета криптовалютой •  Полное сопровождение сделки • Возможность приобрести недвижимость офлайн / онлайн • Дизайн-проект и ремонт под ключ • Доверительное управление 

 

 

EstateAll
92 объекта

EstateAll - ведущая компания по продаже и аренде жилой и коммерческой недвижимости, управлению инвестиционным проектам и консалтинговым услугам в Албании.

Мы сотрудничаем с профессиональными юристами, адвокатами, нотариусами, представителями власти, застройщиками и девелоперами. 

Предлагаем полный спектр услуг для арендаторов жилой и коммерческой недвижимости, разработчиков и инвесторов на национальном и международном уровне. 

Услуги включают юридическое сопровождение сделок с недвижимостью, брокерские продажи и лизинг (представление на рынке недвижимости собственников, застройщиков, арендодателей и арендаторов), управление недвижимостью и проектами, оценка, консалтинг, инвестиционные риски и маркетинговые исследования. 

IREA PROPERTY LTD
9 объектов

Агентство недвижимости Irea Property находится в городе Влёра Албанской Ривьеры.

Последние 14 лет компания работает с сотнями клиентов и представляет недвижимость Албании на международном рынке.

Irea Property предоставляет услуги инвесторам по покупке, продаже, аренде и управлению недвижимостью в Албанской Ривьере.

Наша главная цель – максимизировать доход по инвестициям (ROI) за счет вложения капитала в недвижимость районов, где наблюдается рост и ожидается долгосрочное развитие экономики.

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