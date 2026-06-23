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Alba Residences MON IKE

Греция, Municipality of Athens
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2019
На платформе
На платформе
3 месяца
Языки общения
Языки общения
English, Ελληνικά, Italiano
Веб-сайт
Веб-сайт
booknow.alba-residences.com/
Время работы
Открыто сейчас
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Об агентстве


Резиденции Альба: создание исключительных жилых помещений в Афинах

Основанная в 2019 году Клэр Пониру, Alba Residences является динамичной компанией по недвижимости, базирующейся в Афинах, Греция, предлагая широкий спектр услуг в этом секторе. Движимый страстью к преобразованию свойств и обогащению жизни, Alba Residences сочетает в себе сложный дизайн с беспрецедентным комфортом для создания исключительных жилых помещений.

Большой опыт работы Клэр в этой отрасли начался в Лондоне (1995-1998), где она специализировалась на покупке и ремонте домов. После этого она успешно управляла агентством недвижимости, ориентированным на греческий студенческий рынок, а затем работала в процветающем бизнесе недвижимости в Афинах до 2000 года.

В 2019 году Клэр запустила Alba Residences с ремонтом квартиры в Глифаде, что ознаменовало начало стратегического инвестиционного подхода на рынке Афин. Со временем Alba Residences приобрела и тщательно отремонтировала многочисленные объекты недвижимости, специализирующиеся на краткосрочной аренде через такие платформы, как Airbnb и Booking.com. Известный высококачественным ремонтом, который максимизирует стоимость недвижимости, Alba Residences последовательно демонстрирует высокую отдачу от инвестиций (ROI) для инвесторов, в конечном итоге продавая отремонтированную недвижимость с премией.

Сегодня, помимо управления собственными инвестициями, Клэр предлагает услуги по реновации клиентам, стремящимся преобразовать свою недвижимость. Кроме того, Alba Residences разрабатывает комплексный пакет для владельцев недвижимости, заинтересованных в использовании рынка краткосрочной аренды через Airbnb. Alba Residences стремится установить новый стандарт качества, инновационного дизайна и персонализированного обслуживания на рынке недвижимости Афин.

Услуги

Недвижимость инвестиции и консультации

Недвижимость Приобретение Консалтинг

  • Анализ инвестиций в аренду
  • Расчеты доходности
  • Исследование рынка
  • Инвестиционные презентации

Ремонт и мебель консультирование

  • Планирование ремонта
  • Координация дизайна интерьера
  • Источник мебели
  • Готовая к аренде недвижимость

Услуги по аренде недвижимости

Среднесрочная аренда (1-12 месяцев)

  • Меблированные квартиры для:
    • Студенты Erasmus
    • Моряки и морская команда
    • Цифровые кочевники
    • Эмигранты переезжают в Грецию
    • Деловые путешественники
    • Медицинские гости и сопровождающие члены семьи

Краткосрочная аренда

  • Полностью меблированные апартаменты и недвижимость для отдыха
  • Гибкое пребывание для туристов и деловых путешественников
  • Профессиональная поддержка гостей и помощь консьержа

Airbnb и Аренда недвижимости

Настройка Airbnb Turnkey

  • Airbnb создает и оптимизирует список
  • Профессиональный брендинг недвижимости
  • Стратегия ценообразования
  • Правила дома и гостевая документация
  • Осуществление оперативных систем

Отпуск Rental Launch Package

  • Недвижимость на борту
  • Настройка платформы бронирования
  • Синхронизация календаря
  • Шаблоны гостевого общения
  • Системы генерации обзоров

Маркетинг недвижимости и брендинг

Брендинг недвижимости в аренду

  • Создание идентичности бренда
  • Наименование и позиционирование имущества
  • Развитие логотипа и визуальной идентичности
  • Руководящие принципы бренда

Настройка цифрового маркетинга

  • Создание аккаунта Instagram
  • Настройка страницы Facebook
  • Настройка аккаунта TikTok
  • Создание бизнес-профиля Google
  • Маркировка в социальных сетях

Разработка сайта

  • Одностраничные сайты недвижимости
  • Прямые сайты бронирования
  • Посадочные страницы для аренды недвижимости

Гостевые решения Experience

Гостевые приветственные системы

  • Цифровые гиды для гостей
  • Местные рекомендации
  • Домашние руководства

Решения QR Code

  • QR обзор плакатов
  • Wi-Fi QR-коды
  • Доступ к информации о цифровой собственности
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