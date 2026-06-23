Alba Residences MON IKE

Об агентстве



Резиденции Альба: создание исключительных жилых помещений в Афинах

Основанная в 2019 году Клэр Пониру, Alba Residences является динамичной компанией по недвижимости, базирующейся в Афинах, Греция, предлагая широкий спектр услуг в этом секторе. Движимый страстью к преобразованию свойств и обогащению жизни, Alba Residences сочетает в себе сложный дизайн с беспрецедентным комфортом для создания исключительных жилых помещений.

Большой опыт работы Клэр в этой отрасли начался в Лондоне (1995-1998), где она специализировалась на покупке и ремонте домов. После этого она успешно управляла агентством недвижимости, ориентированным на греческий студенческий рынок, а затем работала в процветающем бизнесе недвижимости в Афинах до 2000 года.

В 2019 году Клэр запустила Alba Residences с ремонтом квартиры в Глифаде, что ознаменовало начало стратегического инвестиционного подхода на рынке Афин. Со временем Alba Residences приобрела и тщательно отремонтировала многочисленные объекты недвижимости, специализирующиеся на краткосрочной аренде через такие платформы, как Airbnb и Booking.com. Известный высококачественным ремонтом, который максимизирует стоимость недвижимости, Alba Residences последовательно демонстрирует высокую отдачу от инвестиций (ROI) для инвесторов, в конечном итоге продавая отремонтированную недвижимость с премией.

Сегодня, помимо управления собственными инвестициями, Клэр предлагает услуги по реновации клиентам, стремящимся преобразовать свою недвижимость. Кроме того, Alba Residences разрабатывает комплексный пакет для владельцев недвижимости, заинтересованных в использовании рынка краткосрочной аренды через Airbnb. Alba Residences стремится установить новый стандарт качества, инновационного дизайна и персонализированного обслуживания на рынке недвижимости Афин.