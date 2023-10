EMAAR BEACHFRONT

Dubaj, Emiraty Arabskie

od €800,000

352–1 271 m² 4

Poddaj się: 2026

South Bay — to nowoczesny kompleks mieszkaniowy położony w Dubaju Południowym, szybko rozwijającej się dzielnicy Dubaju. Projekt jest wdrażany przez Dubai South Properties. ⠀ Kompleks obejmuje 3 – kamienice z 7 sypialniami i wille o powierzchni od 331 metrów kwadratowych. m do 1263 metrów kwadratowych. m. Trzecia faza projektu obejmuje kamienice z 3-4 sypialniami, wille z 4-5 sypialniami i rezydencje z 5 – 7 sypialniami. Rezydencje będą miały wyposażone kuchnie. ⠀ Projekt prezentuje również ograniczoną kolekcję ultraelitarnych willi nad wodą i rezydencji z 6-7 sypialniami. Wśród kluczowych cech basenu —, zielonego trawnika, kina, siłowni / pokoju gier, kuchni demonstracyjnej, prywatnego ogrodu itp. ⠀ Mieszkańcy społeczności mogą skorzystać z następujących udogodnień: ⠀ prywatny parking; otwarty parking; klub fitness i siłownia; basen; laguna; plaże; parki; centrum handlowe; spa; baseny. ⠀ Lokalizacja South Bay jest dogodnie usytuowany obok Expo Road, co umożliwia łatwy dostęp do innych części miasta. Mieszkańcy mają łatwy dostęp do sieci kolejowej Etihad, międzynarodowego lotniska Al Maktoum i portu Palm Jebel Ali, który zapewnia dogodne połączenia transportowe z innymi częściami emiratu. W pobliżu społeczności znajduje się kilka przystanków autobusowych, w tym Dubai South, Majistic Royal 1 i Dubai South, Grand Express 1. ⠀ Obszar, na którym znajduje się projekt, charakteryzuje się rozwiniętą infrastrukturą. W ciągu zaledwie 10 – 15 minut prywatnym transportem dotrzesz do: ⠀ Supermarket Sunrise City, Supermarket Sand Marco i Supermarket Madinat; Zjednoczony Kościół Chrześcijański w Dubaju, St. Gregorios Orthodox Church i Dubai Evangelical Church Center; Dove Green Private School, Greenfield Community School i Bright Rider School; Uzyskaj dostęp do Jafza Clinic i NMC Royal Hospital; Centrum handlowe Ibn Battuta; Restauracja Olives, Golos Italia i restauracja Sarhad Darbar; Centrum fitness Mia, Hybrid Gym i Tawash Gym; Salon piękności Mi Amor. W pobliżu znajdują się również popularne parki, w tym: Motiongate Dubai, Legoland, Bollywood Parks i Riverland.