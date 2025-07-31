Kompleks mieszkalny High rental income. ROI 8-12%

Pearl House 4 w JVC to najnowszy dodatek mieszkalny z Imtiaz Developments, oferujący kolekcję premium apartamentów w Dubaju. Ten znakomity rozwój charakteryzuje elegancki i nowoczesny design, który płynnie łączy estetykę z funkcjonalnością. Posiada imponującą gamę jednostek mieszkalnych, które zaspokajają rozkoszne smaki osób poszukujących komfortowych warunków życia.

Położony w Jumeirah Village Circle (JVC), jednym z najbardziej wysuniętych po Dubaju obszarów mieszkalnych, cieszy się doskonałą lokalizacją, która zapewnia doskonałą równowagę pomiędzy spokojem i dostępnością. Kompleks jest strategicznie zlokalizowany, zapewniając łatwy dostęp do głównych autostrad, dzielnic biznesowych, światowej klasy zakupy i różnych miejsc rozrywki.

Tłumaczenie z DeepL.com (wersja darmowa)