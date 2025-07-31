  1. Realting.com
Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty z Planem Płatności po Przekazaniu w Dubaju

Dubaj, Emiraty Arabskie
19
ID: 27783
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.11.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Dubaj

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    43

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

O kompleksie

Apartamenty przy Nabrzeżu z Planem Płatności po Odbiorze w Dubai Maritime City

Dubai Maritime City to prestiżowy, zaprojektowany kompleks przy nabrzeżu, strategicznie położony pomiędzy Portem Rashid a Dubai Drydocks, łączący elementy mieszkalne, komercyjne i morskie w jedną dynamiczną społeczność. Słynie z doskonałej lokalizacji nadmorskiej i zapierających dech w piersiach widoków na morze, stanowiąc centrum dla biznesów morskich, luksusowego życia i wypoczynku. Dzielnica oferuje światowej klasy infrastrukturę, wysokiej jakości apartamenty mieszkalne, nowoczesne przestrzenie komercyjne, luksusowe udogodnienia oraz bezpośredni dostęp do nabrzeża, co czyni ją idealnym miejscem dla inwestorów i mieszkańców poszukujących wygody miejskiej w połączeniu z niezrównanym stylem życia nad morzem.

Apartamenty na sprzedaż w Dubai Maritime City oferują wyjątkową bliskość do kluczowych lokalizacji: zaledwie 2 minuty od stacji łodzi Port Rashid, 3 minuty do Terminalu Rejsowego Dubai Cruise Terminal Two, 6 minut do Meena Bazar, 8 minut do Złotego Suk i plaży Jumeirah, 9 minut do Dubai World Trade Centre, 10 minut do plaży Dubai Islands i Dubai Frame, 11 minut do Burj Khalifa i Dubai Mall, 15 minut do Międzynarodowego Lotniska w Dubaju.

Projekt łączy elegancję architektoniczną i urok morski, zapewniając mieszkańcom wyjątkowe panoramiczne widoki na morze oraz luksusowe wnętrza zaprojektowane we Włoszech. Kompleks oferuje ponad 40 światowej klasy udogodnień, w tym basen bez krawędzi, kort do paddla i tenia, w pełni wyposażoną siłownię, strefę BBQ, spa i pokoje terapeutyczne, pływające kino, taras do oglądania zachodów słońca oraz boisko do koszykówki, a także dedykowany lekarz dostępny na wezwanie. Z dbałością o szczegóły, zewnętrzna część projektu łączy nowoczesny design z morskim otoczeniem, tworząc niezrównane luksusowe doświadczenie mieszkalne, wzbogacone o zapierające dech w piersiach panoramiczne widoki na morze.

Projekt oferuje starannie zaprojektowane, w pełni umeblowane apartamenty, które charakteryzują się wyrafinowanymi włoskimi wnętrzami, luksusowymi meblami oraz zachwycającymi panoramicznymi widokami na morze. Każdy apartament wyposażony jest w wysokiej jakości wbudowane szafy i nowoczesne kuchnie z sprzętem AGD premium. Mieszkańcy mają ekskluzywną możliwość posiadania prywatnego basenu na balkonach, co podkreśla luksusowy charakter życia. Dbałość o detale widać w każdej przestrzeni, łącząc elegancję z komfortem, tworząc przyjazną i wyrafinowaną atmosferę. Te domy oferują niezrównany komfort, wzbogacony szeroką gamą światowej klasy udogodnień, podnosząc codzienne życie do niezwykłych standardów.


DXB-00221

Lokalizacja na mapie

Dubaj, Emiraty Arabskie
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
