Kompleks mieszkalny Marea Residences

Marea Residences - nowa generacja architektury przybrzeżnej, prywatności i komfortu na Dubaju!
Marea Residences to ekskluzywny projekt Sharafi Development, prezentowany przez Metropolitan Premium Properties, położony w prestiżowej nadmorskiej części Dubaju. Obszar ten znany jest ze swojej długiej linii brzegowej (około 20 km), nowoczesnych promenad i aktywnie rozwijającej się infrastruktury, co czyni go jednym z kluczowych przyszłych klastrów nadmorskich w Dubaju.
Wnętrza wykonane są z premium materiałów europejskich:
- otwarte kuchnie z wysokiej jakości wbudowanymi urządzeniami;
- spa- styl łazienki;
- wysokie sufity i szerokie okna panoramiczne;
Prywatne balkony i przestronne tarasy.
Każdy szczegół ma na celu stworzenie odosobnionego, intymnego i jednocześnie bardzo komfortowego stylu życia na wybrzeżu.
Wyposażenie:
Marea Residences oferuje bogatą i przemyślaną infrastrukturę:
- nieskończenie-basen z widokiem na linię morską;
- prywatnych ogrodów i terenów zielonych;
- Wellness & Spa Studios;
- sauna i sauny parowe;
- nowoczesna siłownia;
- pomieszczenia wypoczynkowe i miejsca spotkań;
- ochrona i obsługa konsjerża.
Te udogodnienia tworzą atmosferę ośrodka prywatności i komfortu.
Lokalizacja w Dubaj
Lokalizacja zapewnia mieszkańcom doskonałą równowagę prywatności i mobilności miejskiej:
2 minuty do Dubai Islands Beach;
2 minuty do Dubai Islands Mall
20 minut do międzynarodowego lotniska w Dubaju
20 minut do centrum Dubaju i Burj Khalifa.
Wyspy Dubaju stają się jednym z najbardziej obiecujących obszarów rozwoju plaży - nowe plaże, hotele, infrastruktura i ograniczona gęstość rozwoju sprawiają, że lokalizacja jest szczególnie atrakcyjna.
Skontaktuj się teraz, aby uzyskać prezentację Maarea Residences, zbadać układy i wybrać najlepszą partię w jednym z najbardziej ekskluzywnych projektów na Wyspach Dubaju.