  1. Realting.com
  2. Emiraty Arabskie
  3. Dubaj
  4. Kompleks mieszkalny Marea Residences

Kompleks mieszkalny Marea Residences

Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$713,021
;
17
Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
ID: 33031
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.12.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Dubaj

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    15

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Winda

Dodatkowo

  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Русский Русский

Marea Residences - nowa generacja architektury przybrzeżnej, prywatności i komfortu na Dubaju!

Marea Residences to ekskluzywny projekt Sharafi Development, prezentowany przez Metropolitan Premium Properties, położony w prestiżowej nadmorskiej części Dubaju. Obszar ten znany jest ze swojej długiej linii brzegowej (około 20 km), nowoczesnych promenad i aktywnie rozwijającej się infrastruktury, co czyni go jednym z kluczowych przyszłych klastrów nadmorskich w Dubaju.

Wnętrza wykonane są z premium materiałów europejskich:
- otwarte kuchnie z wysokiej jakości wbudowanymi urządzeniami;
- spa- styl łazienki;
- wysokie sufity i szerokie okna panoramiczne;
Prywatne balkony i przestronne tarasy.

Każdy szczegół ma na celu stworzenie odosobnionego, intymnego i jednocześnie bardzo komfortowego stylu życia na wybrzeżu.

Wyposażenie:
Marea Residences oferuje bogatą i przemyślaną infrastrukturę:

- nieskończenie-basen z widokiem na linię morską;
- prywatnych ogrodów i terenów zielonych;
- Wellness & Spa Studios;
- sauna i sauny parowe;
- nowoczesna siłownia;
- pomieszczenia wypoczynkowe i miejsca spotkań;
- ochrona i obsługa konsjerża.

Te udogodnienia tworzą atmosferę ośrodka prywatności i komfortu.

Lokalizacja w Dubaj
Lokalizacja zapewnia mieszkańcom doskonałą równowagę prywatności i mobilności miejskiej:

2 minuty do Dubai Islands Beach;
2 minuty do Dubai Islands Mall
20 minut do międzynarodowego lotniska w Dubaju
20 minut do centrum Dubaju i Burj Khalifa.

Wyspy Dubaju stają się jednym z najbardziej obiecujących obszarów rozwoju plaży - nowe plaże, hotele, infrastruktura i ograniczona gęstość rozwoju sprawiają, że lokalizacja jest szczególnie atrakcyjna.

Skontaktuj się teraz, aby uzyskać prezentację Maarea Residences, zbadać układy i wybrać najlepszą partię w jednym z najbardziej ekskluzywnych projektów na Wyspach Dubaju.

Lokalizacja na mapie

Dubaj, Emiraty Arabskie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Marbella
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$638,337
Zespół mieszkaniowy New residential complex Damac Riverside Views with floating restaurant and spa, Dubailand, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$478,325
Zespół mieszkaniowy Seahaven Tower — new beachfront residence by Sobha with a marina and beaches in Dubai Harbour
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$1,63M
Zespół mieszkaniowy Marina Star Residence with a swimming pool and panoramic views in the heart of Dubai Marina, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$1,75M
Zespół mieszkaniowy Modern residence Amber with swimming pools and restaurants near a highway and a metro station, Jebel Ali Village, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$450,156
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Marea Residences
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$713,021
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek Pokaż kontakty
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Stonehenge — new residence by Segrex close to Dubai Marina and places of interest in Jumeirah Village Circle, Dubai
Zespół mieszkaniowy Stonehenge — new residence by Segrex close to Dubai Marina and places of interest in Jumeirah Village Circle, Dubai
Zespół mieszkaniowy Stonehenge — new residence by Segrex close to Dubai Marina and places of interest in Jumeirah Village Circle, Dubai
Zespół mieszkaniowy Stonehenge — new residence by Segrex close to Dubai Marina and places of interest in Jumeirah Village Circle, Dubai
Zespół mieszkaniowy Stonehenge — new residence by Segrex close to Dubai Marina and places of interest in Jumeirah Village Circle, Dubai
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$425,745
Rezydencja oferuje salon i basen, centrum fitness, ogród.Zakończenie - lipiec 2025 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Mall of Emirates - 10 minutDubaj Marina - 10 minutCentrum Dubaju i Burj Khalifa - 15 minutPalm Jumeirah - 18 minutJumeirah Beach - 20 minutPort lotniczy Dubaj - 30 minut
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Reem Eleven
Zespół mieszkaniowy Reem Eleven
Zespół mieszkaniowy Reem Eleven
Zespół mieszkaniowy Reem Eleven
Zespół mieszkaniowy Reem Eleven
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Reem Eleven
Zespół mieszkaniowy Reem Eleven
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
od
$1,21M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 19
W pełni wyposażone apartamenty w kompleksie mieszkaniowym Reem Eleven w Abu Zabi! Świetna lokalizacja! Rozwinięta infrastruktura! System „Inteligentny dom”! Łatwy dostęp do kluczowej infrastruktury! Znajdziemy mieszkanie z korzystnym oprocentowaniem kredytu hipotecznego lub planem ratalnym w…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Zespół mieszkaniowy Prestigious residential complex Coventry Gardens with a good range of amenities in Arjan Dubailand area, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Prestigious residential complex Coventry Gardens with a good range of amenities in Arjan Dubailand area, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Prestigious residential complex Coventry Gardens with a good range of amenities in Arjan Dubailand area, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Prestigious residential complex Coventry Gardens with a good range of amenities in Arjan Dubailand area, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Prestigious residential complex Coventry Gardens with a good range of amenities in Arjan Dubailand area, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Prestigious residential complex Coventry Gardens with a good range of amenities in Arjan Dubailand area, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Prestigious residential complex Coventry Gardens with a good range of amenities in Arjan Dubailand area, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$183,023
Coventry Gardens jest ucieleśnieniem elegancji i harmonii, gdzie sztuka architektury spełnia naturalne piękno, tworząc przestrzeń, gdzie luksus spotyka komfort. Przestronne wnętrza, zaprojektowane we współczesnym stylu, uzupełnione panoramicznym widokiem na zielone ogrody, wypełniają dom atm…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Emiraty Arabskie
Jak sprzedać mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: przewodnik krok po kroku dla osób fizycznych
31.07.2025
Jak sprzedać mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: przewodnik krok po kroku dla osób fizycznych
Inwestycje w nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: 5 obiecujących nowych inwestycji w całym kraju
20.06.2025
Inwestycje w nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: 5 obiecujących nowych inwestycji w całym kraju
Kup mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich z meblami: przegląd obiektów od 130 tys. euro do 2,4 mln euro.
13.01.2025
Kup mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich z meblami: przegląd obiektów od 130 tys. euro do 2,4 mln euro.
Rynek mieszkaniowy w Dubaju w dalszym ciągu odnotowuje rekordowe tempo wzrostu. Analityka od REALTING
24.12.2024
Rynek mieszkaniowy w Dubaju w dalszym ciągu odnotowuje rekordowe tempo wzrostu. Analityka od REALTING
Kredyt hipoteczny w Dubaju dla nierezydentów. Jak kupić nieruchomość na kredyt
18.12.2024
Kredyt hipoteczny w Dubaju dla nierezydentów. Jak kupić nieruchomość na kredyt
Dziedziczenie majątku i nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
17.10.2024
Dziedziczenie majątku i nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Program emerytalny w Dubaju. Jak uzyskać wizę emerytalną do Dubaju
01.10.2024
Program emerytalny w Dubaju. Jak uzyskać wizę emerytalną do Dubaju
Wyświetlić wszystkie publikacje