Kompleks mieszkalny Marea Residences

Marea Residences - nowa generacja architektury przybrzeżnej, prywatności i komfortu na Dubaju!



Marea Residences to ekskluzywny projekt Sharafi Development, prezentowany przez Metropolitan Premium Properties, położony w prestiżowej nadmorskiej części Dubaju. Obszar ten znany jest ze swojej długiej linii brzegowej (około 20 km), nowoczesnych promenad i aktywnie rozwijającej się infrastruktury, co czyni go jednym z kluczowych przyszłych klastrów nadmorskich w Dubaju.



Wnętrza wykonane są z premium materiałów europejskich:

- otwarte kuchnie z wysokiej jakości wbudowanymi urządzeniami;

- spa- styl łazienki;

- wysokie sufity i szerokie okna panoramiczne;

Prywatne balkony i przestronne tarasy.



Każdy szczegół ma na celu stworzenie odosobnionego, intymnego i jednocześnie bardzo komfortowego stylu życia na wybrzeżu.



Wyposażenie:

Marea Residences oferuje bogatą i przemyślaną infrastrukturę:



- nieskończenie-basen z widokiem na linię morską;

- prywatnych ogrodów i terenów zielonych;

- Wellness & Spa Studios;

- sauna i sauny parowe;

- nowoczesna siłownia;

- pomieszczenia wypoczynkowe i miejsca spotkań;

- ochrona i obsługa konsjerża.



Te udogodnienia tworzą atmosferę ośrodka prywatności i komfortu.



Lokalizacja w Dubaj

Lokalizacja zapewnia mieszkańcom doskonałą równowagę prywatności i mobilności miejskiej:



2 minuty do Dubai Islands Beach;

2 minuty do Dubai Islands Mall

20 minut do międzynarodowego lotniska w Dubaju

20 minut do centrum Dubaju i Burj Khalifa.



Wyspy Dubaju stają się jednym z najbardziej obiecujących obszarów rozwoju plaży - nowe plaże, hotele, infrastruktura i ograniczona gęstość rozwoju sprawiają, że lokalizacja jest szczególnie atrakcyjna.



Skontaktuj się teraz, aby uzyskać prezentację Maarea Residences, zbadać układy i wybrać najlepszą partię w jednym z najbardziej ekskluzywnych projektów na Wyspach Dubaju.