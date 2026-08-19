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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Rejon białogrodzki, Ukraina

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Zatoka
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13 obiektów total found
Dom w Zatoka, Ukraina
Dom
Zatoka, Ukraina
Powierzchnia 41 m²
38287 Dom na sprzeda?, powierzchnia 42 m2 z dzia? k? 7 akrów regularnego kształtu. Dom ma św…
$60,000
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Dom w Białogród nad Dniestrem, Ukraina
Dom
Białogród nad Dniestrem, Ukraina
Powierzchnia 211 m²
Nowoczesny dom z Mandarza na Chebacca (Duża Fontanna) jest wygodny i bezpieczny dla rodziny!…
$295,000
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Agencja
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Dom w Shabo, Ukraina
Dom
Shabo, Ukraina
Powierzchnia 500 m²
№ 1069. Oferujemy na sprzedaż nowy 2-piętrowy dom w pierwszej linii od morza do wioski. Sos…
$650,000
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Mieszkanie w Białogród nad Dniestrem, Ukraina
Mieszkanie
Białogród nad Dniestrem, Ukraina
Powierzchnia 100 m²
Na sprzeda? mieszkania 100 metrów kwadratowych na 23 pi? trze DMV, który jest vol. Dom zosta…
$120,000
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Agencja
BPS Consulting
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Dom w Karolino Buhaz, Ukraina
Dom
Karolino Buhaz, Ukraina
Powierzchnia 198 m²
10247 Sprzedam dom z fabułą w Karolinie - Bugaz. Na parterze: salon, sypialnia, łazienka. Na…
$205,000
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Dom w Zatoka, Ukraina
Dom
Zatoka, Ukraina
Powierzchnia 26 m²
10499 . . . W sprzedaży część domu we wsi. Zatok nad brzegiem morza. Łączna powierzchnia 26 …
$18,000
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TekceTekce
Dom w Karolino Buhaz, Ukraina
Dom
Karolino Buhaz, Ukraina
Powierzchnia 140 m²
№ 2562. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …
$30,000
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Dom w Karolino Buhaz, Ukraina
Dom
Karolino Buhaz, Ukraina
Powierzchnia 370 m²
№ 2816. Oferowany na sprzedaż dom drogą morską w pos. Karolina - Bugaz. Łączna powierzchnia …
$240,000
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Dom w Karolino Buhaz, Ukraina
Dom
Karolino Buhaz, Ukraina
Powierzchnia 1 300 m²
15887 Sprzedam 4-piętrowy dom na brzegu morza, między morzem a ujściem rzeki dla rozwoju cen…
$400,000
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Dom w Zatoka, Ukraina
Dom
Zatoka, Ukraina
Powierzchnia 160 m²
14180. Sprzedam 2-piętrowy dom w wiosce Zatok blisko morza. 7 oddzielnych pokoi, studio kuch…
$145,000
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Dom w Karolino Buhaz, Ukraina
Dom
Karolino Buhaz, Ukraina
Powierzchnia 120 m²
35194. Sprzedam dom (zgodnie z dokumentami 120 m, w rzeczywistości 200) 5 pokoi w każdym kli…
$90,000
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Dom w Karolino Buhaz, Ukraina
Dom
Karolino Buhaz, Ukraina
Powierzchnia 120 m²
19752. Na sprzedaż domek zimowy na Carolina Bugaz z widokiem na morze. Dwa duże tarasy, gara…
$105,000
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Dom w Zatoka, Ukraina
Dom
Zatoka, Ukraina
Powierzchnia 288 m²
37989. Sprzedam nowoczesny przestronny dom nad morzem w Zatoce. Powierzchnia 288 m2 Doskonał…
$90,000
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Typy nieruchomości w Rejon białogrodzki.

domy

Parametry nieruchomości w Rejon białogrodzki, Ukraina

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