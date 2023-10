Phuket, Tajlandia

od €186,770

Kompleks mieszkaniowy oferuje 3 rodzaje willi z basenem, ogrodem, parkingiem, 2 lub 3 sypialniami. Pakiet mebli - 320 000 THB (opcjonalnie). Zalety Dostępny program wynajmu - 60/40. Termin płatności: depozyt rezerwacyjny - 100 000 THB podpisać umowę - 90% po zakończeniu i przekazaniu willi - 10% Lokalizacja i pobliska infrastruktura Kompleks położony jest na południowym wybrzeżu wyspy Phuket, kilka minut od molo Chalong i niedaleko innych znanych miejsc turystycznych, takich jak: 10-15 minut do plaż Promthep Cape, Rawai, Naiharn i Kata 20 minut do centrów handlowych, takich jak Central Festival Phuket, Tesco Lotus i szpitali, takich jak Bangkok Hospital Phuket i Phuket International Hospital 30 minut do plaży Patong - głównego miejsca turystycznego Phuket 40 minut do międzynarodowego lotniska w Phuket