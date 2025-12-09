Dzielnica mieszkaniowa Ocean 11

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Explore our exclusive villa complex in Belair, Marbella. Offering four distinct types of residences — which vary in size, layout, and number of bedrooms (4 and 5 bedrooms). Each villa is carefully designed to provide maximum privacy, comfort, and security, ensuring a superb living experience.
The sea will be within hand’s reach here, as well as the golf course and other perks of the New Golden Mile in Bel Air, Marbella.
Delightful sunny weather all year round, beautiful sandy beaches all over the Costa del Sol, golf courses cradled by majestic mountains, fresh seafood dishes, and Mediterranean cuisine – all this is waiting for you here.
Now, you can live as you have always wanted in the great Bel Air neighborhood.
Lokalizacja na mapie
Bel Air, Hiszpania
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