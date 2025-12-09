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Dzielnica mieszkaniowa Ocean 11

Bel Air, Hiszpania
od
$2,90M
;
12
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ID: 39439
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 124560230
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol
  • Miasteczko
    Estepona
  • Wioska
    Bel Air
  • Adres
    Calle del Romero

O kompleksie

Przeniesienie
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Explore our exclusive villa complex in Belair, Marbella. Offering four distinct types of residences — which vary in size, layout, and number of bedrooms (4 and 5 bedrooms). Each villa is carefully designed to provide maximum privacy, comfort, and security, ensuring a superb living experience. The sea will be within hand’s reach here, as well as the golf course and other perks of the New Golden Mile in Bel Air, Marbella. Delightful sunny weather all year round, beautiful sandy beaches all over the Costa del Sol, golf courses cradled by majestic mountains, fresh seafood dishes, and Mediterranean cuisine – all this is waiting for you here. Now, you can live as you have always wanted in the great Bel Air neighborhood.

Lokalizacja na mapie

Bel Air, Hiszpania
Edukacja
Sklepy spożywcze
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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