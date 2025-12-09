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Dzielnica mieszkaniowa Aloha Forest

San Pedro Alcantara, Hiszpania
od
$1,41M
;
13
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ID: 39437
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 992747618
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol
  • Miasto
    Marbella
  • Miasteczko
    San Pedro Alcantara

O kompleksie

Przeniesienie
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This exclusive new-build residential development near Marbella's Golden Mile offers luxury 2- and 3-bedroom apartments, penthouses, and duplex penthouses in a gated community. Designed by the Vasari Group and located next to the prestigious Aloha Golf Club and Aloha International School, this project offers stunning views of La Concha Mountain and the Mediterranean Sea. Built in two phases, the first comprises just 16 homes in two low-rise buildings with communal pools and concierge services. Some ground-floor units offer customizable garden spaces, first-floor apartments boast spacious terraces, and the penthouses offer the ultimate luxury with private pools. Backed by a beautiful mountain forest, this natural retreat offers tranquility and easy access to Marbella and Puerto Banús. Surrounded by numerous golf courses, beautiful beaches, international schools, sports facilities, shops, and supermarkets, it offers the privacy and convenience of a prime location.

Lokalizacja na mapie

San Pedro Alcantara, Hiszpania
Edukacja
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse
Rekreacja

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Dzielnica mieszkaniowa Aloha Forest
San Pedro Alcantara, Hiszpania
od
$1,41M
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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