Dzielnica mieszkaniowa Aloha Forest

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Analityczne pliki cookie
Pomóż nam ulepszyć wydajność witryny, Twoje doświadczenie korzystania z witryny i uczynić ją wygodniejszą w użyciu. Informacje gromadzone przez tego typu pliki cookie są zbiorcze i dlatego anonimowe. Służy do dostarczania statystycznych wskaźników korzystania z witryny bez identyfikacji użytkowników.
Reklamowe pliki cookie
Pozwól nam obniżyć koszty marketingu i poprawić komfort użytkowania.
Zapisz
Realting.com wykorzystuje pliki cookie, aby usprawnić Twoją interakcję ze stroną internetową. Możesz skonfigurować, które pliki cookies będą zapisywane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się więcej
This exclusive new-build residential development near Marbella's Golden Mile offers luxury 2- and 3-bedroom apartments, penthouses, and duplex penthouses in a gated community.
Designed by the Vasari Group and located next to the prestigious Aloha Golf Club and Aloha International School, this project offers stunning views of La Concha Mountain and the Mediterranean Sea.
Built in two phases, the first comprises just 16 homes in two low-rise buildings with communal pools and concierge services.
Some ground-floor units offer customizable garden spaces, first-floor apartments boast spacious terraces, and the penthouses offer the ultimate luxury with private pools.
Backed by a beautiful mountain forest, this natural retreat offers tranquility and easy access to Marbella and Puerto Banús.
Surrounded by numerous golf courses, beautiful beaches, international schools, sports facilities, shops, and supermarkets, it offers the privacy and convenience of a prime location.
Lokalizacja na mapie
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Edukacja
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.