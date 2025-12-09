  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Mijas
  4. Dzielnica mieszkaniowa Vitta Marina

Dzielnica mieszkaniowa Vitta Marina

Mijas, Hiszpania
od
$559,496
;
18
Zostawić wniosek
ID: 39077
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 1103769197
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol
  • Wioska
    Mijas

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Spectacular development consisting of 2, 3 and 4 bedroom homes with sea views in Cala de Mijas. The development consists of 2, 3 and 4 bedroom homes with sea views in a large number of them. The urbanization has excellent landscaped areas, communal swimming pool, gymnasium and social-gourmet room. All homes have at least one parking space and storage room. The residential is located in La Cala de Mijas, 10 minutes drive from Fuengirola, and just 2 minutes walk from the Playamarina beach. In addition, the first floors have a pleasant garden and the penthouses have large terraces. All homes have at least one parking space and storage room. The common areas are spaces designed to enjoy leisure and sports in a quiet environment. In this project you will find excellent landscaped areas with communal pool, gym and social-gourmet room, where you can make the most of your free time. We have taken care of every detail to make this development your future home. We offer attractive homes with an urban, exclusive and functional design that have been equipped with first class qualities.

Lokalizacja na mapie

Mijas, Hiszpania
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa The Kove Fase 2
Mijas, Hiszpania
od
$466,436
Zespół mieszkaniowy Duly Lo Marabu Villas
Rojales, Hiszpania
od
$495,320
Dzielnica mieszkaniowa Villa Salvia
Benahavis, Hiszpania
od
$5,66M
Dzielnica mieszkaniowa Savia Fase II
Mijas, Hiszpania
od
$517,631
Dzielnica mieszkaniowa Sunset Views Fase II
Mijas, Hiszpania
od
$500,509
Przeglądasz
Dzielnica mieszkaniowa Vitta Marina
Mijas, Hiszpania
od
$559,496
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Blue View Heights
Dzielnica mieszkaniowa Blue View Heights
Dzielnica mieszkaniowa Blue View Heights
Dzielnica mieszkaniowa Blue View Heights
Dzielnica mieszkaniowa Blue View Heights
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Blue View Heights
Dzielnica mieszkaniowa Blue View Heights
Manilva, Hiszpania
od
$557,448
The project will respond to the high demand in the area with the development of 46 single-family semi-detached houses with 2, 3 and 4 bedrooms strategically located with views of the sea, the Strait of Gibraltar and Africa. The development will involve an investment of 12.7 million euros, …
Agencja
Muse
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Swing & Sea Luxury Villas
Dzielnica mieszkaniowa Swing & Sea Luxury Villas
Dzielnica mieszkaniowa Swing & Sea Luxury Villas
Dzielnica mieszkaniowa Swing & Sea Luxury Villas
Dzielnica mieszkaniowa Swing & Sea Luxury Villas
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Swing & Sea Luxury Villas
Dzielnica mieszkaniowa Swing & Sea Luxury Villas
Estepona, Hiszpania
od
$1,49M
Elegance and exclusivity on the Costa del Sol. Discover this wonderful new luxury project, a prestigious complex of 14 detached villas located in an exceptional setting in Estepona, Malaga. Frontline golf of the prestigious Azata Golf Club, with stunning sea views. The project offers exc…
Agencja
Muse
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Altara Alcaidesa
Dzielnica mieszkaniowa Altara Alcaidesa
Dzielnica mieszkaniowa Altara Alcaidesa
Dzielnica mieszkaniowa Altara Alcaidesa
Dzielnica mieszkaniowa Altara Alcaidesa
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Altara Alcaidesa
Dzielnica mieszkaniowa Altara Alcaidesa
La Linea de la Concepcion, Hiszpania
od
$387,939
New residential development in the province of Cádiz, comprising 55 multi-family homes with 2 and 3-bedroom options. The properties feature spacious terraces that allow residents to enjoy outdoor living with panoramic views over the La Alcaidesa Golf Course and make the most of the natural s…
Agencja
Muse
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Hiszpania
Gdzie kupić tanie mieszkanie w Hiszpanii? Najtańsze gminy z najniższymi cenami
09.12.2025
Gdzie kupić tanie mieszkanie w Hiszpanii? Najtańsze gminy z najniższymi cenami
Gdzie nie kupować nieruchomości w Hiszpanii: przegląd problematycznych regionów
21.11.2025
Gdzie nie kupować nieruchomości w Hiszpanii: przegląd problematycznych regionów
Jak kupić mieszkanie w Hiszpanii: Kompletny przewodnik z cenami, podatkami i poradami dla inwestorów
06.10.2025
Jak kupić mieszkanie w Hiszpanii: Kompletny przewodnik z cenami, podatkami i poradami dla inwestorów
Jak otworzyć konto bankowe w Hiszpanii: szczegółowe procedury dla rezydentów i nierezydentów
26.09.2025
Jak otworzyć konto bankowe w Hiszpanii: szczegółowe procedury dla rezydentów i nierezydentów
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
01.09.2025
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
Wybitny początek roku. Wyniki pierwszego kwartału 2025 r. na hiszpańskim rynku nieruchomości mieszkaniowych
17.07.2025
Wybitny początek roku. Wyniki pierwszego kwartału 2025 r. na hiszpańskim rynku nieruchomości mieszkaniowych
„Odzyskanie mieszkania zajęło mi prawie 3 lata.” Jak lokatorzy w Hiszpanii zajmują domy: komentarz prawnika i prawdziwa historia
23.10.2024
„Odzyskanie mieszkania zajęło mi prawie 3 lata.” Jak lokatorzy w Hiszpanii zajmują domy: komentarz prawnika i prawdziwa historia
„W ciągu roku zmieniłem 7 krajów i 35 mieszkań”. Jak Rosjanka otrzymała hiszpańską wizę cyfrową nomadów i osiedliła się w tym kraju
09.08.2024
„W ciągu roku zmieniłem 7 krajów i 35 mieszkań”. Jak Rosjanka otrzymała hiszpańską wizę cyfrową nomadów i osiedliła się w tym kraju
Wyświetlić wszystkie publikacje