  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Estepona
  4. Dzielnica mieszkaniowa Essence Residence Fase 2

Dzielnica mieszkaniowa Essence Residence Fase 2

Bel Air, Hiszpania
od
$921,496
;
19
Zostawić wniosek
ID: 39294
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 205665486
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol
  • Miasteczko
    Estepona
  • Wioska
    Bel Air
  • Adres
    Camino de Brijan

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
A new premium complex on the New Golden Mile offers easy access to pristine beaches, world-class golf courses and the vibrant charm of Puerto Banús. The complex, created in collaboration with the prestigious Pablo Villarroel & Yodezeen studios, perfectly combines the beauty of nature with the comfort of luxury. In addition, the complex's exclusive facilities allow you to enjoy the ultimate in comfort and convenience: - A state-of-the-art gym with cardio and strength training areas and a spa. - Outdoor and heated indoor swimming pools. - A working environment that encourages productivity and collaboration. - Concierge service to anticipate your every need. - Lush green areas. - 24/7 security in an exclusive gated community.

Lokalizacja na mapie

Bel Air, Hiszpania
Edukacja
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Magna Torremolinos Fase 1
Torremolinos, Hiszpania
od
$540,384
Dzielnica mieszkaniowa Manzanilla View
Fuengirola, Hiszpania
od
$2,05M
Dzielnica mieszkaniowa Residencial Albatros XIV
San Pedro Alcantara, Hiszpania
od
$460,748
Dzielnica mieszkaniowa Casatalaya
Benalmadena, Hiszpania
od
$853,237
Dzielnica mieszkaniowa The Meadows
Mijas, Hiszpania
od
$729,234
Przeglądasz
Dzielnica mieszkaniowa Essence Residence Fase 2
Bel Air, Hiszpania
od
$921,496
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Emerald View
Dzielnica mieszkaniowa Emerald View
Dzielnica mieszkaniowa Emerald View
Dzielnica mieszkaniowa Emerald View
Dzielnica mieszkaniowa Emerald View
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Emerald View
Dzielnica mieszkaniowa Emerald View
Mijas, Hiszpania
od
$847,549
Welcome to an exclusive residential community nestled in the peaceful hills of Mijas, just minutes from the golden beaches and cosmopolitan lifestyle of the Costa del Sol. Surrounded by Mediterranean nature and panoramic sea views, this development offers a new, elevated standard of living,…
Agencja
Muse
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Nikki Living Apartamentos
Dzielnica mieszkaniowa Nikki Living Apartamentos
Dzielnica mieszkaniowa Nikki Living Apartamentos
Dzielnica mieszkaniowa Nikki Living Apartamentos
Dzielnica mieszkaniowa Nikki Living Apartamentos
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Nikki Living Apartamentos
Dzielnica mieszkaniowa Nikki Living Apartamentos
Marbella, Hiszpania
od
$511,942
Discover unparalleled luxury with this development, an exclusive apartment complex in Nueva Andalucía, Marbella. This innovative concept combines the ownership of a private residence with the enjoyment of high-end, premium hotel services. Located in a prime area of Marbella on the Costa de…
Agencja
Muse
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa VILLA LYRA
Dzielnica mieszkaniowa VILLA LYRA
Dzielnica mieszkaniowa VILLA LYRA
Dzielnica mieszkaniowa VILLA LYRA
Dzielnica mieszkaniowa VILLA LYRA
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa VILLA LYRA
Dzielnica mieszkaniowa VILLA LYRA
Benahavis, Hiszpania
od
$3,98M
Located in the exclusive Monte Mayor residential community in Benahavís, this villa offers the perfect blend of contemporary architecture, privacy, and natural beauty. Surrounded by Mediterranean landscapes, green hills, and spectacular unobstructed views of the sea and mountains, this villa…
Agencja
Muse
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Hiszpania
Gdzie kupić tanie mieszkanie w Hiszpanii? Najtańsze gminy z najniższymi cenami
09.12.2025
Gdzie kupić tanie mieszkanie w Hiszpanii? Najtańsze gminy z najniższymi cenami
Gdzie nie kupować nieruchomości w Hiszpanii: przegląd problematycznych regionów
21.11.2025
Gdzie nie kupować nieruchomości w Hiszpanii: przegląd problematycznych regionów
Jak kupić mieszkanie w Hiszpanii: Kompletny przewodnik z cenami, podatkami i poradami dla inwestorów
06.10.2025
Jak kupić mieszkanie w Hiszpanii: Kompletny przewodnik z cenami, podatkami i poradami dla inwestorów
Jak otworzyć konto bankowe w Hiszpanii: szczegółowe procedury dla rezydentów i nierezydentów
26.09.2025
Jak otworzyć konto bankowe w Hiszpanii: szczegółowe procedury dla rezydentów i nierezydentów
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
01.09.2025
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
Wybitny początek roku. Wyniki pierwszego kwartału 2025 r. na hiszpańskim rynku nieruchomości mieszkaniowych
17.07.2025
Wybitny początek roku. Wyniki pierwszego kwartału 2025 r. na hiszpańskim rynku nieruchomości mieszkaniowych
„Odzyskanie mieszkania zajęło mi prawie 3 lata.” Jak lokatorzy w Hiszpanii zajmują domy: komentarz prawnika i prawdziwa historia
23.10.2024
„Odzyskanie mieszkania zajęło mi prawie 3 lata.” Jak lokatorzy w Hiszpanii zajmują domy: komentarz prawnika i prawdziwa historia
„W ciągu roku zmieniłem 7 krajów i 35 mieszkań”. Jak Rosjanka otrzymała hiszpańską wizę cyfrową nomadów i osiedliła się w tym kraju
09.08.2024
„W ciągu roku zmieniłem 7 krajów i 35 mieszkań”. Jak Rosjanka otrzymała hiszpańską wizę cyfrową nomadów i osiedliła się w tym kraju
Wyświetlić wszystkie publikacje