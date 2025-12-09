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Dzielnica mieszkaniowa LAGUNA ONE

Mijas, Hiszpania
od
$285,323
;
6
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ID: 39057
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 1978539913
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol
  • Wioska
    Mijas

O kompleksie

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Laguna One is an appealing development of 116 one-bedroom loft-style apartments ideal for those who appreciate contemporary design, functionality, and outstanding value for money.

Lokalizacja na mapie

Mijas, Hiszpania
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
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Finanse
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Dzielnica mieszkaniowa LAGUNA ONE
Mijas, Hiszpania
od
$285,323
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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