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Dzielnica mieszkaniowa Serene Atalaya

Estepona, Hiszpania
od
$910,120
;
11
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ID: 39017
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 1577631036
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol
  • Miasteczko
    Estepona
  • Adres
    Calle Esmeralda

O kompleksie

Przeniesienie
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Exclusive residential comprised of 50 contemporary style semi-detached villas consisting of a large living room, open plan kitchen furnished and equipped with top brand appliances, 3 bedrooms or 2 large bedrooms, 2 or 3 bathrooms, terrace and garden. The properties enjoy excellent views and orientation to enjoy the sun until sunset and magnificent communal garden areas with two saltwater swimming pools, one of them for children and with beach type access. Its location, next to the Atalaya Golf & Country Club, close to shopping areas and with Puerto Banús within walking distance, is ideal for families looking for an independent home with a garden without renouncing to being well connected to the best services of the Costa del Sol. We welcome you to a new way of understanding life, a concept in which the best construction qualities are combined with the maximum functionality of the spaces, resulting in spacious villas with Mediterranean character, full of light and life and with great privacy.

Lokalizacja na mapie

Estepona, Hiszpania
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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9 obiekty nieruchomości 9
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