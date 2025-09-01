  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Finestrat
  4. Mieszkanie w nowym budynku Eleganckie Apartamenty Golfowe z 2 i 3 Sypialniami w Finestrat

Mieszkanie w nowym budynku Eleganckie Apartamenty Golfowe z 2 i 3 Sypialniami w Finestrat

Finestrat, Hiszpania
od
$606,273
;
29
Zostawić wniosek
ID: 27836
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Wspólnota Walencka
  • Wioska
    Finestrat

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

O kompleksie

Eleganckie Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami na Sprzedaż w Finestrat

Stylowe apartamenty znajdują się w Finestrat, urokliwym miasteczku położonym w prowincji Alicante, Hiszpania, na wschodnim wybrzeżu wzdłuż Costa Blanca. Finestrat słynie z połączenia pięknych plaż, widoków na góry i bogatego dziedzictwa historycznego. Miasteczko jest podzielone na dwie główne części: nadmorską, Cala de Finestrat, oraz tradycyjną wioskę wewnętrzną, położoną w pobliżu góry Puig Campana. W skrócie, Finestrat to wyjątkowe połączenie nadmorskiego piękna i górskich krajobrazów, z uroczym starym miastem, piękną plażą oraz możliwością zarówno relaksu, jak i przygód. Jest to doskonałe miejsce dla osób szukających spokojniejszego wypoczynku w pobliżu tętniącego życiem Benidormu.

Dzięki świetnej lokalizacji, apartamenty na sprzedaż w Finestrat, Alicante, znajdują się zaledwie kilka kroków od pola golfowego oraz 5 minut jazdy od dużego centrum handlowego pełnego sklepów detalicznych i supermarketów, zaspokajając wszystkie potrzeby zakupowe. Dodatkowo, pobliska stacja autobusowa oferuje doskonałą komunikację, a nieco dłuższa jazda zabierze Cię do ikonicznego miasta Benidorm, słynącego z imponującej panoramy. To tętniące życiem miasto oferuje wydarzenia przez cały rok, ekscytujące parki rozrywki, takie jak Terra Mitica, oraz pełną gamę niezbędnych usług, takich jak szkoły i placówki medyczne.

Apartamenty oferują bardzo dobrze wyposażoną przestrzeń wspólną, w tym baseny (jeden półolimpijski 25 m), place zabaw dla dzieci, kort do padla, siłownię na świeżym powietrzu, siłownię wewnętrzną, boisko do padla, pokój coworkingowy oraz salę wielofunkcyjną.

Wnętrza tych nowoczesnych apartamentów oferują dwa lub trzy przestronne pokoje dwuosobowe, w zależności od modelu, a wszystkie wyposażone są w dwie łazienki, otwartą kuchnię z jadalnią oraz przestronny salon z francuskimi oknami, które wpuszczają dużo naturalnego światła.


ALC-00963

Lokalizacja na mapie

Finestrat, Hiszpania
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Apartamentowiec Rezydencje z Widokiem na Morze w Otoczeniu Natury w Esteponie
Estepona, Hiszpania
od
$847,604
Zespół mieszkaniowy Thiar Village
Orihuela, Hiszpania
od
$311,136
Zespół mieszkaniowy INFINIUM III
Calp, Hiszpania
od
$514,100
Apartamentowiec Apartamenty z Malowniczym Widokiem w Butikowym Kompleksie w Mijas
Mijas, Hiszpania
od
$736,945
Apartamentowiec Apartamenty w Pobliżu Puerto Banús z Basenem na Dachu w Marbelli
Marbella, Hiszpania
od
$765,198
Państwo przegląda
Mieszkanie w nowym budynku Eleganckie Apartamenty Golfowe z 2 i 3 Sypialniami w Finestrat
Finestrat, Hiszpania
od
$606,273
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Finestrat Costa Blanca
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Finestrat Costa Blanca
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Finestrat Costa Blanca
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Finestrat Costa Blanca
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Finestrat Costa Blanca
Pokaż wszystko Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Finestrat Costa Blanca
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Finestrat Costa Blanca
Finestrat, Hiszpania
od
$353,168
Rok realizacji 2027
Apartamenty z 2 Sypialniami i Zapierającym Dech Widokiem na Morze Śródziemne w Finestrat Położone w Finestrat jednej z najspokojniejszych i najbardziej pożądanych lokalizacji na Costa Blanca te luksusowe apartamenty oferują życie w harmonii z naturą, w otoczeniu pól golfowych i śródziemnomor…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Pokaż wszystko Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Denia, Hiszpania
od
$705,160
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty przy Plaży w Prywatnym Kompleksie w Denia Alicante Te niezwykłe apartamenty w Denia, mieście portowym w prowincji Alicante w Hiszpanii, oferują zapierające dech w piersiach widoki na morze i bezpośredni dostęp do plaży. Położone wzdłuż linii frontu wspaniałego wybrzeża Morza Śró…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Mieszkania z Płynnym Przejściem Między Wnętrzem a Tarasem w Marbelli
Apartamentowiec Mieszkania z Płynnym Przejściem Między Wnętrzem a Tarasem w Marbelli
Apartamentowiec Mieszkania z Płynnym Przejściem Między Wnętrzem a Tarasem w Marbelli
Apartamentowiec Mieszkania z Płynnym Przejściem Między Wnętrzem a Tarasem w Marbelli
Apartamentowiec Mieszkania z Płynnym Przejściem Między Wnętrzem a Tarasem w Marbelli
Pokaż wszystko Apartamentowiec Mieszkania z Płynnym Przejściem Między Wnętrzem a Tarasem w Marbelli
Apartamentowiec Mieszkania z Płynnym Przejściem Między Wnętrzem a Tarasem w Marbelli
Marbella, Hiszpania
od
$800,515
Rok realizacji 2029
Luksusowe i Stylowe Apartamenty w Doskonałej Harmonii z Otoczeniem w Marbelli Marbella to jedno z najbardziej pożądanych miejsc w Europie, znane z unikalnego połączenia śródziemnomorskiego stylu życia, kosmopolitycznej atmosfery i naturalnego piękna. Dzięki całorocznemu słońcu, renomowanym p…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Hiszpania
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
01.09.2025
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
Wybitny początek roku. Wyniki pierwszego kwartału 2025 r. na hiszpańskim rynku nieruchomości mieszkaniowych
17.07.2025
Wybitny początek roku. Wyniki pierwszego kwartału 2025 r. na hiszpańskim rynku nieruchomości mieszkaniowych
„Odzyskanie mieszkania zajęło mi prawie 3 lata.” Jak lokatorzy w Hiszpanii zajmują domy: komentarz prawnika i prawdziwa historia
23.10.2024
„Odzyskanie mieszkania zajęło mi prawie 3 lata.” Jak lokatorzy w Hiszpanii zajmują domy: komentarz prawnika i prawdziwa historia
„W ciągu roku zmieniłem 7 krajów i 35 mieszkań”. Jak Rosjanka otrzymała hiszpańską wizę cyfrową nomadów i osiedliła się w tym kraju
09.08.2024
„W ciągu roku zmieniłem 7 krajów i 35 mieszkań”. Jak Rosjanka otrzymała hiszpańską wizę cyfrową nomadów i osiedliła się w tym kraju
Niedrogie mieszkania w Hiszpanii: przegląd 5 opcji od €58,000
05.09.2025
Niedrogie mieszkania w Hiszpanii: przegląd 5 opcji od €58,000
Wyświetlić wszystkie publikacje