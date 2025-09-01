Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante

Nowo Wybudowane Apartamenty z 1–3 Sypialniami, Basenem i Strefą Spa w El Verger, Alicante

Położone w sercu regionu Marina Alta, El Verger oferuje spokojne połączenie nadmorskiego uroku z codzienną wygodą. Otoczone naturalnym pięknem, to ciche miasteczko znajduje się w pobliżu złocistych plaż Costa Blanca, co czyni je idealnym miejscem zarówno na relaks, jak i do całorocznego zamieszkania.

Z apartamentów na sprzedaż w Alicante w promieniu 0,5 km dostępne są supermarkety, restauracje i lokalne usługi. Piaszczyste plaże Les Deveses oddalone są zaledwie o 1,3 km. Ondara i duże centrum handlowe Portal de la Marina znajdują się w odległości 5,1 km, a kosmopolityczne miasto Dénia 10,5 km na północny wschód. Pole golfowe La Sella położone jest 12,7 km dalej, a Oliva Nova Golf 13,6 km na północ. Lotniska w Alicante i Walencji oddalone są odpowiednio o 104 km i 111 km.

Ten nowoczesny kompleks mieszkalny został starannie zaprojektowany, aby harmonijnie połączyć naturę z wygodą współczesnego życia. Mieszkańcy mają do dyspozycji przestronne tereny zielone, odświeżający basen, w pełni wyposażoną siłownię, jacuzzi, saunę, przestrzeń coworkingową oraz przyjazny klub towarzyski, wszystko to w prywatnym i bezpiecznym otoczeniu.

Współczesne apartamenty dostępne są w układach z 1, 2 lub 3 sypialniami. Każdy z nich oferuje przestronne wnętrza i duże tarasy idealne do życia na świeżym powietrzu. Mieszkania zaprojektowano z dbałością o szczegóły z wysokiej jakości wykończeniami i otwartą przestrzenią dzienną, aby zapewnić maksymalny komfort i naturalne światło. Do każdego lokalu przypisane jest naziemne miejsce parkingowe oraz dostęp windą na wszystkie piętra.

ALC-01096