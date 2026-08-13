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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Australia

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1 obiekt total found
Kawalerka w Warracknabeal, Australia
Kawalerka
Warracknabeal, Australia
Powierzchnia 35 m²
Projekt oferuje 25 studiów butikowych położonych w samym sercu historycznego centrum Limasso…
$271,714
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Przewodniki dotyczące zakupu nieruchomości w Australii

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Często zadawane pytania dotyczące australijskich nieruchomości

Czy można zdalnie kupić nieruchomość w Australii?

Tak, istnieje możliwość zakupu obiektu bez konieczności wjazdu do kraju. Wystarczy wystawić pełnomocnictwo dla swojego przedstawiciela lub powierzyć transakcję rzetelnej firmie z branży nieruchomości, która będzie reprezentować Państwa interesy.

Czy obcokrajowcy mogą kupić nieruchomość w Australii?

Obywatele innych krajów mogą nabyć tylko jeden obiekt na rynku wtórnym. Na rynku pierwotnym można nabyć nieograniczoną liczbę mieszkań i domów.

Jaki jest koszt australijskiej nieruchomości mieszkaniowej?

Ceny za metr kwadratowy wahają się od 2500 do 10 000 euro. Przy maksymalnym koszcie nieruchomości na sprzedaż w Australii w dwóch lokalizacjach – Canberra i Melbourne. Minimalne ceny ustalono w Albury i Darwin.

Jakie są korzyści z zakupu nieruchomości mieszkaniowej w Australii?

Kraj charakteryzuje się dobrą ekologią, wysokimi zarobkami i wysokiej jakości medycyną. Płynne mieszkania tutaj są zawsze poszukiwane przez najemców i kupujących.

Jakie są najlepsze australijskie miasta do życia?

Melbourne i Sydney są warte rozważenia na pobyt stały. Miasta te oferują wiele możliwości zatrudnienia i przyjemnego spędzania wolnego czasu.
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